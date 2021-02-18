«Казахи не нуждаются в искусстве Димаша» - актёр Кайрат Адилгерей

По мнению отечественного актера, если бы Димаш так и остался в селе, то о критике многолетней давности в его адрес сейчас никто бы и не вспомнил



Известный казахстанский актер Кайрат Адилгерей в интервью YouTube-каналу Qasqa Jol высказался на тему музыкальных вкусов казахстанцев, упомянув об истории с продюсером Багым Мухитденовой, которая в свое время раскритиковала Димаша Кудайбергена, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Caravan.kz.



«Разговоры о том, что в Казахстане не признают таланты. Я не знаю. Это не Багым Максатовна не признает Димаша, это казахи в целом сейчас не признают его, даже несмотря на то, что он на пике своей популярности. Им не нужно искусство Димаша. Почему? Потому что у нас нет музыкальной грамотности, нет надлежащего уровня», - приводит слова актера Paryz.kz



По словам Адилгерей, даже если Кудайберген прославляет казахов на весь мир, мало кто среди нас может слушать музыку на его уровне.



«Потому что неграмотные певцы затыкают нам уши своей музыкой. Прославляют свои легкие песни. Если бы мы слушали симфонические, хорошо написанные песни по радио и телевидению, то и музыкальный уровень бы вырос. Тогда они будут знать цену таланту», - продолжил актер.



При этом Кайрат Адилгерей убежден, что Багым Мухитденова дала справедливую оценку выступлению Димаша Кудайбергена на музыкальном шоу 2013 года.



«Багым Максатовна тогда дала очень хорошую оценку, потому что Димаш постарался показать одной песней все свои певческие способности. В песне должен быть стиль. Об этом и сказала Багым Максатовна. Она профессиональный музыкальный критик, признанный в Казахстане педагог. Она преподает, учит певцов вокалу. Багым опорочили только тогда, когда Димаш стал Димашем. Если бы Димаш все так же оставался в селе, то слова Багым никто бы и не вспомнил», - продолжил актер.



Поэтому, считает Адилгерей, с профессиональной точки зрения эксперт была очень права.



Напомним, в прошлом году Димаш Кудайберген принял участие в предновогодней съемке телепередачи Андрея Малахова. Во время ток-шоу Димаш выступил с новой песней «Скучаю по тебе». Не обошелся эфир без видео выступления певца на конкурсе «Саз әлемі» в 2013 году. Тогда члены жюри раскритиковали Димаша. Гости передачи – российские звезды, рассмеялись с вопросом «Кто эти люди?»