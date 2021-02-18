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Платные «аплодисменты» появятся в YouTube

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:11
Платные «аплодисменты» появятся в YouTube
Фото ©REUTERS
Представители видеосервиса YouTube рассказали о планах компании по развитию сервиса на 2021 год, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Tech Crunch.

По словам директора по продуктам видеохостинга Нила Мохана, нововведения в первую очередь коснутся дизайна и навигации на хостинге. Также в планах компании создание функции автоматического разделения популярных видео на главы для помощи пользователям в работе и упрощающей просмотр контента. Поменяется дизайн и фирменного приложения для планшетов.

В 2021 году компания также планирует запустить новый дизайн главной страницы YouTube VR, который наделят несколькими дополнительными опциями, позволяющими просмотр видеороликов в разрешении 4K с одновременной трансляцией на неограниченное количество домашних устройств.

Помимо этого, новинкой в видеохостинге станет функция "аплодисментов", которая за дополнительную плату дает пользователям возможность виртуально аплодировать любимым блогерам.

Также в компании сообщили о дальнейшем развитии направления - YouTube Music. В частности, пользователям будет дана возможность создавать собственные плей-листы.

Кроме того, на YouTube реализуют изменения в сфере создания контента - пользователям станет доступен инструмент Shorts, который даст возможность создания коротких роликов, что позволит компании конкурировать с мировым лидером по коротким видеороликам TikTok.


Источник: tengrinews.kz
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