Правила написания фамилий латиницей разработают в 2021 году в Казахстане

Алфавит состоит только из символов базовой системы латинского алфавита. В данном алфавите полностью охвачены 28 звуков казахского языка
В Казахстане в 2021 году будут разработаны правила написания фамилий граждан по алфавиту, основанному на латинской графике. Об этом рассказал вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов на расширенном заседании ведомства.
"Планируется (в 2021 году) усовершенствовать и расширить сферу применения программы обучения и продвижения казахского языка в Казахстане и за рубежом. Также будут разработаны правила написания фамилий граждан латинским алфавитом", - сказал Дауешов.
При этом названия географических объектов и их составных частей в Казахстане стандартизируются на основе латинской графики.
По словам вице-министра, в 2021 году будут внесены изменения и в указ президента "О переводе алфавита казахского языка на латинскую графику".
Напомним, в конце января премьер-министр Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. На совещании был продемонстрирован усовершенствованный вариант алфавита, основанный на латинской графике.
В усовершенствованном алфавите 31 буква, алфавит состоит только из символов базовой системы латинского алфавита. В данном алфавите полностью охвачено 28 звуков казахского языка.