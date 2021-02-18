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Правила написания фамилий латиницей разработают в 2021 году в Казахстане

Просмотров:1014 Опубликовано: Сегодня, 16:46
Правила написания фамилий латиницей разработают в 2021 году в Казахстане
© Sputnik / Айгюзель Кадир
Алфавит состоит только из символов базовой системы латинского алфавита. В данном алфавите полностью охвачены 28 звуков казахского языка

В Казахстане в 2021 году будут разработаны правила написания фамилий граждан по алфавиту, основанному на латинской графике. Об этом рассказал вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов на расширенном заседании ведомства.

"Планируется (в 2021 году) усовершенствовать и расширить сферу применения программы обучения и продвижения казахского языка в Казахстане и за рубежом. Также будут разработаны правила написания фамилий граждан латинским алфавитом", - сказал Дауешов.

При этом названия географических объектов и их составных частей в Казахстане стандартизируются на основе латинской графики.

По словам вице-министра, в 2021 году будут внесены изменения и в указ президента "О переводе алфавита казахского языка на латинскую графику".

Напомним, в конце января премьер-министр Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. На совещании был продемонстрирован усовершенствованный вариант алфавита, основанный на латинской графике.

В усовершенствованном алфавите 31 буква, алфавит состоит только из символов базовой системы латинского алфавита. В данном алфавите полностью охвачено 28 звуков казахского языка.

Правила написания фамилий латиницей разработают в 2021 году в Казахстане


Источник: sputnik.kz
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Комментарии ( 3 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 22:29
Цитата: Космос
Нам буковки нужны заморские, всё остальное у нас уже есть! Девать некуда...

ВСЁ!, не как успокоятся горячие головы правителей с этой латиной.
Вряд ли это поможет вернуть клановые money из за граничных счетов, перейдя на английский шрифт.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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  • Космос
  • синдбад
  • alixah
  • Placida
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:57
В мире существует несколько стандартов написания латиницей.
Свою фамилию я встречал на трех стандартах, буквы отличаются.
Похоже появится еще один.
Другое дело, признают ли его в мире.
Только не пойму, на кой это все - "мы" "ыр".
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 18:59
Действительно, зачем нам Димаш Кудайберген золотой голос, зачем нам Ильяс Есмагамбетов изобретатель вакцины? Нам буковки нужны заморские, всё остальное у нас уже есть! Девать некуда...

...раздаём по миру
 
 

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