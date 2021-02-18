Правила написания фамилий латиницей разработают в 2021 году в Казахстане

Алфавит состоит только из символов базовой системы латинского алфавита. В данном алфавите полностью охвачены 28 звуков казахского языкаВ Казахстане в 2021 году будут разработаны правила написания фамилий граждан по алфавиту, основанному на латинской графике. Об этом рассказал вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов на расширенном заседании ведомства."Планируется (в 2021 году) усовершенствовать и расширить сферу применения программы обучения и продвижения казахского языка в Казахстане и за рубежом. Также будут разработаны правила написания фамилий граждан латинским алфавитом", - сказал Дауешов.При этом названия географических объектов и их составных частей в Казахстане стандартизируются на основе латинской графики.По словам вице-министра, в 2021 году будут внесены изменения и в указ президента "О переводе алфавита казахского языка на латинскую графику".Напомним, в конце января премьер-министр Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. На совещании был продемонстрирован усовершенствованный вариант алфавита, основанный на латинской графике.В усовершенствованном алфавите 31 буква, алфавит состоит только из символов базовой системы латинского алфавита. В данном алфавите полностью охвачено 28 звуков казахского языка.