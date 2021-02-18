Женщина умерла на следующий день после прививки от коронавируса

Специалисты пока не могут назвать точную причину ее смерти.



68-летняя американская телеведущая Карен Хадсон-Сэмюэлс умерла на следующий день после того, как сделала прививку от коронавируса, передает CBS Detroit.



Специалисты пока не могут назвать точную причину смерти журналиста.



Муж погибшей считает, что причиной смерти скорее всего был инсульт, однако не отрицает «вмешательства» вакцины, которая может побудить побочные эффекты, особенно у людей в возрасте.



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Хадсон-Сэмюэлс успела поработать ведущей, продюсером и руководителем отдела новостей. Она является создателем специального музея, который посвящен развитию новостного телевидения.



В Казахстане добровольная вакцинация от коронавируса началась 1 февраля 2021 года.