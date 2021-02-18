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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Женщина умерла на следующий день после прививки от коронавируса

Просмотров:418 Опубликовано: Сегодня, 18:59
Женщина умерла на следующий день после прививки от коронавируса
Фото из открытых источников
Специалисты пока не могут назвать точную причину ее смерти.

68-летняя американская телеведущая Карен Хадсон-Сэмюэлс умерла на следующий день после того, как сделала прививку от коронавируса, передает CBS Detroit.

Специалисты пока не могут назвать точную причину смерти журналиста.

Муж погибшей считает, что причиной смерти скорее всего был инсульт, однако не отрицает «вмешательства» вакцины, которая может побудить побочные эффекты, особенно у людей в возрасте.

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Хадсон-Сэмюэлс успела поработать ведущей, продюсером и руководителем отдела новостей. Она является создателем специального музея, который посвящен развитию новостного телевидения.

В Казахстане добровольная вакцинация от коронавируса началась 1 февраля 2021 года.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 2 )

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302847066 (Посетители) Сегодня, 20:40
tolk,
Прививка это та же болезнь, только в лёгкой степени.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • 302847066
  • Сергей Владимиров
 tolk (Посетители) Сегодня, 20:20
Любая прививка это стресс для организма.
 
 

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