Люди старше 30 лет идут в вузы не ради знаний - Минобразования

Ведомство продолжит работу по закрытию университетов.



В министерстве образования и науки Казахстана считают, что люди старше 30 лет поступают в вузы не ради знаний, а ради диплома. Такое мнение в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций озвучил вице-министр образования и науки Мирас Дауленов.



«Есть вузы, в которых более половины контингента студентов – это люди старше 30 лет. То есть мы понимаем, что эти студенты пришли не за знаниями, а за дипломом. Я бы хотел обратить внимание, что эти студенты, начиная с первого курса, стабильно имеют пенсионные отчисления, то есть работают. Вполне очевидно, каких специалистов мы получим в итоге», - заявил Дауленов.



В Минобразования не могут ждать, когда рынок сам себя отрегулирует и останутся только сильные вузы. Поэтому продолжит работу по закрытию учреждений, которые не соответствуют предъявляемым требованиям.



«Списки вузов, которые находятся на проверке, они вывешиваются. Поэтому здесь МОН проявляет открытость в этом вопросе. Очень важный момент, что каждый вуз сам заполняет критерии оценки рисков. То есть эти критерии официально приняты. Мы приняли также новые квалтребования к вузам. Отошли от количественных показателей к качественным показателям. Сами проверки вузов изменились с точки зрения того, что проверяется не наличие аудиторного фонда, хотя это тоже важно. Но смотрится, насколько соответствует образование ожиданиям работодателя. То есть будет проводиться интервью и уже проводится интервью с работодателями, со студентами, преподавателями», - добавил вице-министр.



Он подчеркнул, что «создание условий для обучения – это номер один в вопросе обеспечения качества».



В то же время МОН отмечает, что есть вузы, которые предоставляют некачественное образование, в них нет соответствующей материально-технической базы, а там обучаются «инженеры, педагоги, юристы». Помимо этого есть риски «связанные с контингентом студентов». Дауленов пояснил, что во многих вузах есть студенты старше 30 лет, которые учатся на очном отделении.



«В одном из вузов мы видели такую ситуацию, что большинство студентов этого вуза были старше 30 лет. Когда мы проверяли, по ГЦВП смотрели, на самом деле они работают в достаточно сложных компаниях, организациях по 8 часов в день, вопрос возникает: когда они учатся? То есть непонятно, когда они учатся, если они в то же время работают. Поэтому здесь все эти риски, заранее об этих рисках знает сам вуз, и МОН проверяет по этим рискам», - заключил вице-министр образования и науки.