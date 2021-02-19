Вице-премьер Тугжанов ответил на вопрос о своей отставке, если осудят экс-главу Минздрава

Бывший министр здравоохранения в разгар пандемии был помещен под домашний арест по подозрению в хищении или растрате государственных средств



Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов прокомментировал задержание экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и ответил на вопрос о том, готов ли подать в отставку в случае доказательства коррупционного преступления.



"Решение будет приниматься на высшем уровне. Это будет решение президента. Сейчас нам нужно решать проблему коронавируса", – ответил корреспонденту Sputnik Казахстан вице-премьер на вопрос о готовности уйти с должности в случае, если суд признает вину Елжана Биртанова в коррупционном скандале.



Указом президента республики Ералы Тугжанов был назначен заместителем премьер-министра Казахстана в феврале 2020 года. С начала пандемии он курирует работу межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса. Глава Минздрава был в прямом подчинении вице-премьера.



С декабря 2019 года в Казахстане действуют поправки по вопросам государственной службы и противодействия коррупции. Новые поправки включают норму об установлении персональной ответственности руководителей.



Арест Елжана Биртанова



В ноябре 2020 года в разгар борьбы государства с пандемией бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова взяли под стражу в связи с подозрением на растрату бюджетных средств в особо крупном размере.



Позднее он был помещен под домашний арест на время следствия. 20 января суд продлил срок домашнего ареста экс-главе Минздрава.



Елжан Биртанов подал в отставку с поста министра здравоохранения Казахстана 25 июня 2020 года (эту должность он занимал с 2017 года). Причиной было названо состояние здоровья - чиновник заболел коронавирусной инфекцией.



Биртанова подозревают в "хищении или растрате бюджетных средств на сумму свыше 526 миллионов тенге (1,2 миллиона долларов), выделенных на закупку платформы информатизации и интерперабельности информационных систем здравоохранения. Ведется досудебное расследование по статье 189 Уголовного кодекса "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".