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Австралиец выучил казахский язык за два месяца

Просмотров:525 Опубликовано: Сегодня, 10:01
Австралиец выучил казахский язык за два месяца
Кадр видео
В Сети появились видео, на котором иностранец изъясняется на казахском языке, и рассказывает про свои достижения в его изучении, передает ИА «NewTimes.kz».

Данное видео опубликовал политолог Расул Жумалы на своей странице в Facebook.

«Это парень из Австралии Иуан Смит. Мой сын за два месяца обучил его казахскому языку через интернет. И за это время он поднялся до обычного уровня. Молодец!» — написал политолог.

Сам австралиец озвучил, по каким причинам начал изучать казахский язык.

«Привет! Меня зовут Иуан. Я из Австралии, сейчас живу в Сеуле. Изучение казахского языка я начал по двум причинам. Во-первых, я люблю изучать иностранные языки. А во-вторых, я хочу однажды съездить в Казахстан. Казахский язык трудно выучить, потому что структура сильно отличается от моего родного языка, и у меня не так много хороших ресурсов для изучения. Мне очень нравится изучать казахский язык, так как язык очень интересен», — говорит иностранец.

Также Иуан дал совет тем, кто только начал изучать казахский язык.

«На мой взгляд, изучение иностранного языка требует много времени и сил. Если человек не может говорить на иностранном языке, это не проблема. Но думаю, что если человек живет в другой стране, то он должен попытаться выучить язык этой страны. Мой совет для тех, кто недавно начал изучать казахский язык, найдите тему, которая вас интересует, и начните с этого. Было бы лучше, если бы вы обучались по учебникам на интересующие вас темы», — отметил австралиец.

Расул Жумалы добавил, что огорчается из-за людей, которые живут в Казахстане и не знают казахский язык.



Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 10:52
Молодец Иван.
Не всем дано так быстро изучить иностранный язык.
 
 

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