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Зарубежные СМИ сравнили казахстанцев с Боратом из-за поднятой на кране коровы

Просмотров:292 Опубликовано: Сегодня, 11:10
Зарубежные СМИ сравнили казахстанцев с Боратом из-за поднятой на кране коровы
Фото из открытых источников
Зарубежные СМИ написали об инциденте с коровой на кране, который произошел в Нур-Султане с отсылкой на скандальную комедию о казахстанском журналисте Борате, передает BaigeNews.kz.

"Невероятное событие произошло в столице Казахстана на одной из строительных площадок, где корову решили принести в жертву богам и подняли с помощью крана. Между тем полицейские не знают, расценивать ли этот инцидент как жестокое обращение с животным или нет. Идея зарезать животное пришла к бригадиру Олжасу Есеналину после того, как он столкнулся с кадровыми проблемами. После обряда жертвоприношения мясо животного раздали нуждающимся", - пишет британский портал Daily mail с заголовком о "Борате строителе".

Зарубежные СМИ сравнили казахстанцев с Боратом из-за поднятой на кране коровы


Так, не подозревавшая ни о чем корова "облетела" не только строительную площадку, но и зарубежные СМИ. Видео "летающей" коровы заголовком про Бората теперь можно встретить и в YouTube.

По информации стражей порядка, по данному факту ведется проверка, а нарушитель, которого удалось установить, будет привлечен к ответственности. Напомним, что бригадир, прокативший корову на строительном кране, позже извинился перед казахстанцами.



Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 12:28
Разве можно по-другому представить?
Так и есть... )))))
 
 

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