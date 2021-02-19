Зарубежные СМИ сравнили казахстанцев с Боратом из-за поднятой на кране коровы

Зарубежные СМИ написали об инциденте с коровой на кране, который произошел в Нур-Султане с отсылкой на скандальную комедию о казахстанском журналисте Борате, передает BaigeNews.kz."Невероятное событие произошло в столице Казахстана на одной из строительных площадок, где корову решили принести в жертву богам и подняли с помощью крана. Между тем полицейские не знают, расценивать ли этот инцидент как жестокое обращение с животным или нет. Идея зарезать животное пришла к бригадиру Олжасу Есеналину после того, как он столкнулся с кадровыми проблемами. После обряда жертвоприношения мясо животного раздали нуждающимся", - пишет британский портал Daily mail с заголовком о "Борате строителе".Так, не подозревавшая ни о чем корова "облетела" не только строительную площадку, но и зарубежные СМИ. Видео "летающей" коровы заголовком про Бората теперь можно встретить и в YouTube.По информации стражей порядка, по данному факту ведется проверка, а нарушитель, которого удалось установить, будет привлечен к ответственности. Напомним, что бригадир, прокативший корову на строительном кране, позже извинился перед казахстанцами.