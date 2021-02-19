За издевательства над животными предложили наказывать с 14 лет

В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за издевательство над животными с 14 лет. Об этом сказал старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Айбек Ускембаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Предлагается снижение возраста наступления уголовной ответственности с 14 лет, ранее с 16 лет было", - сказал старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Айбек Ускембаев на брифинге в СЦК.



Также предлагается усилить санкцию в виде штрафа по статье 316 с двух тысяч МРП до пяти тысяч МРП, общественные работы - с 600 до 1000 часов и ограничение либо лишение свободы с двух до пяти лет.



"Само преступление переводится из разряда уголовных проступков в преступление средней тяжести в целом. По статье 408 КоАП мы предлагаем исключить взыскание в виде предупреждения, убрать. В части 2 статьи 408 увеличить штраф с 10 до 20 МРП. Данные предложения уже были внесены МВД в Генеральную прокуратуру, где предложения уже одобрены. В будущем при рассмотрении на заседаниях рабочих групп, я думаю, эти нормы найдут свое место", - добавил Ускембаев.