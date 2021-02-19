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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

За издевательства над животными предложили наказывать с 14 лет

Просмотров:333 Опубликовано: Сегодня, 14:52
За издевательства над животными предложили наказывать с 14 лет
Фото из открытых источников
В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за издевательство над животными с 14 лет. Об этом сказал старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Айбек Ускембаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Предлагается снижение возраста наступления уголовной ответственности с 14 лет, ранее с 16 лет было", - сказал старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Айбек Ускембаев на брифинге в СЦК.

Также предлагается усилить санкцию в виде штрафа по статье 316 с двух тысяч МРП до пяти тысяч МРП, общественные работы - с 600 до 1000 часов и ограничение либо лишение свободы с двух до пяти лет.

"Само преступление переводится из разряда уголовных проступков в преступление средней тяжести в целом. По статье 408 КоАП мы предлагаем исключить взыскание в виде предупреждения, убрать. В части 2 статьи 408 увеличить штраф с 10 до 20 МРП. Данные предложения уже были внесены МВД в Генеральную прокуратуру, где предложения уже одобрены. В будущем при рассмотрении на заседаниях рабочих групп, я думаю, эти нормы найдут свое место", - добавил Ускембаев.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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sergei 66 (Посетители) Сегодня, 18:37
Понятно, Серёга, что ты любишь уток пострелять. А ты постреляй по тарелкам там, не знаю, по банкам. С ощущением того, что ты сохранил жизнь утки - тоже будет весело и приятно жить.

 Водку на брудершафт вроде не пили, так что тыкать не надо. По поводу зарезать курицу или кролика, для меня это не очень приятная процедура. Держу курей и приходится бошки им рубать время от времени. А по поводу охоты, люблю пострелять уток, для меня это удовольствие сидеть в скрадке на рассвете ждать налетит или нет. Так же и приготовленная дичь для меня намного вкуснее чем биомасса под названием окорочка. А по поводу стрельбы по банкам и тарелочкам ,как бы мягче сказать, это рукоблудие.
 
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G32 (Посетители) Сегодня, 17:17
Цитата: sergei 66
И чем вам охота с рыбалкой помешала?


Мне кажется что люди со своим развитием должны уходить от убийства любого вида по максимуму. Одно дело, если ты вырастил курочку или корову и потом её прирезал, другое дело если ты не будучи голодным, рыбачишь или охотишься на зверей для развлекухи. Во всяком случае я так думаю.

Понятно, Серёга, что ты любишь уток пострелять. А ты постреляй по тарелкам там, не знаю, по банкам. С ощущением того, что ты сохранил жизнь утки - тоже будет весело и приятно жить.
 
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sergei 66 (Посетители) Сегодня, 17:14
 G32 Сегодня, 16:07Ответить

Что там по поводу охоты и рыбалки, когда ограничат?

21 век, алё.

И чем вам охота с рыбалкой помешала?
 
-1
  • sergei 66
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G32 (Посетители) Сегодня, 16:07
Что там по поводу охоты и рыбалки, когда ограничат?

21 век, алё.
 
 

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