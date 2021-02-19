Экономисты бьют тревогу: Все больше медиков и педагогов покидают Казахстан

С каждым годом все больше медиков, педагогов и «технарей» покидают Казахстан. А новоприбывших специалистов недостаточно, чтобы восполнить дефицит, передает телеканал «Астана».
После пандемии аналитики прогнозируют миграционный бум. И не в пользу Казахстана. Почему молодые умы так сильно стремятся за рубеж, объясняют эксперты.
Выпускница столичного вуза Руфина Ахметова теперь в Казахстане бывает редко.
Шесть лет она изучала профессию учителя иностранных языков, однако поработать в школе так и не довелось, признается девушка.
Получив диплом, выпускница устроилась бортпроводницей в авиакомпанию. А затем и вовсе уехала жить за границу.
«Я училась на двух иностранных языках, потому что я получила грант. И когда я уже училась на четвертом курсе, кто-то из знакомых сказал просто о собеседовании. Прошла. И зарплата была неплохая на тот момент. Плюс ты путешествуешь», — рассказывает Руфина Ахметова.
Сейчас девушка живет в Арабских Эмиратах. Местный работодатель предоставляет ей жилье и даже оплачивает простои, связанные с пандемией. Возвращаться в родной Казахстан Руфина пока не планирует.
«Если бы я вернулась в прошлое, я бы сделала то же самое, только более осознанно. Я недавно была в отпуске в Казахстане. И я прям уже так быстрее хотела приехать обратно в Дубай.
Потому что действительно привыкаешь к высокому уровню жизни, обслуживанию, просто менталитету людей. Когда живешь в Казахстане, как-то особенно этого не замечаешь», — говорит девушка.
Руфина далеко не единственный педагог, решивший уехать из Казахстана.
По данным аналитиков, в минувшем году страну покинуло в четыре раза больше представителей этой профессии, чем прибыло.
Всего же за этот период за рубеж уехали более 11 тыс специалистов. Причем с опытом более 15 лет.
В их числе медицинские работники и технические специалисты. Экономисты считают подобный отток образованного населения нормальным, хоть и печальным явлением. А основной причиной называют кризис.
«Негде людям применить свои знания, людям негде применить свой опыт, людям негде зарабатывать достойно. Отсюда вытекает неуверенность в завтрашнем дне. Выезжают именно те люди, которые нам самим нужны, нашей стране.
Весной-летом, когда в разных странах начнет ситуация с коронавирусом смягчаться, хлынет просто хлынет вот этот накопленный сжатый в пружину», — считает экономист Айдар Алибаев.
По словам эксперта, восполнить потерянные кадры почти невозможно.
По причине того, что прибывающие в страну не имеют качественного профессионального потенциала. Многие из них, как отмечает специалист, представители ближнего зарубежья.
Однако не обходится и без тех, кто в страну возвращается, да еще и с конкретной целью — поднять экономику.
«Можно было остаться за границей. Но что будет, если все так подумают и не вернутся? Поэтому я решил, что полученные знания должен реализовывать именно в своей стране, я решил стараться для своих соотечественников», — говорит выпускник государственной программы «Болашақ» Бахытжан Торимбет.
По данным аналитиков, за период с января по сентябрь минувшего года к нам приехало менее 3,5 тыс профессиональных кадров.
Компенсировать потери удалось лишь в сфере сельского хозяйства. Чего не скажешь о медицине или юриспруденции.
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