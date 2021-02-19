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Экономисты бьют тревогу: Все больше медиков и педагогов покидают Казахстан

Просмотров:724 Опубликовано: Сегодня, 15:39
Экономисты бьют тревогу: Все больше медиков и педагогов покидают Казахстан
Фото: pixabay.com
С каждым годом все больше медиков, педагогов и «технарей» покидают Казахстан. А новоприбывших специалистов недостаточно, чтобы восполнить дефицит, передает телеканал «Астана».

После пандемии аналитики прогнозируют миграционный бум. И не в пользу Казахстана. Почему молодые умы так сильно стремятся за рубеж, объясняют эксперты.

Выпускница столичного вуза Руфина Ахметова теперь в Казахстане бывает редко.

Шесть лет она изучала профессию учителя иностранных языков, однако поработать в школе так и не довелось, признается девушка.

Получив диплом, выпускница устроилась бортпроводницей в авиакомпанию. А затем и вовсе уехала жить за границу.

«Я училась на двух иностранных языках, потому что я получила грант. И когда я уже училась на четвертом курсе, кто-то из знакомых сказал просто о собеседовании. Прошла. И зарплата была неплохая на тот момент. Плюс ты путешествуешь», — рассказывает Руфина Ахметова.

Сейчас девушка живет в Арабских Эмиратах. Местный работодатель предоставляет ей жилье и даже оплачивает простои, связанные с пандемией. Возвращаться в родной Казахстан Руфина пока не планирует.

«Если бы я вернулась в прошлое, я бы сделала то же самое, только более осознанно. Я недавно была в отпуске в Казахстане. И я прям уже так быстрее хотела приехать обратно в Дубай.

Потому что действительно привыкаешь к высокому уровню жизни, обслуживанию, просто менталитету людей. Когда живешь в Казахстане, как-то особенно этого не замечаешь», — говорит девушка.

Руфина далеко не единственный педагог, решивший уехать из Казахстана.

По данным аналитиков, в минувшем году страну покинуло в четыре раза больше представителей этой профессии, чем прибыло.

Всего же за этот период за рубеж уехали более 11 тыс специалистов. Причем с опытом более 15 лет.

В их числе медицинские работники и технические специалисты. Экономисты считают подобный отток образованного населения нормальным, хоть и печальным явлением. А основной причиной называют кризис.

«Негде людям применить свои знания, людям негде применить свой опыт, людям негде зарабатывать достойно. Отсюда вытекает неуверенность в завтрашнем дне. Выезжают именно те люди, которые нам самим нужны, нашей стране.

Весной-летом, когда в разных странах начнет ситуация с коронавирусом смягчаться, хлынет просто хлынет вот этот накопленный сжатый в пружину», — считает экономист Айдар Алибаев.

По словам эксперта, восполнить потерянные кадры почти невозможно.

По причине того, что прибывающие в страну не имеют качественного профессионального потенциала. Многие из них, как отмечает специалист, представители ближнего зарубежья.

Однако не обходится и без тех, кто в страну возвращается, да еще и с конкретной целью — поднять экономику.

«Можно было остаться за границей. Но что будет, если все так подумают и не вернутся? Поэтому я решил, что полученные знания должен реализовывать именно в своей стране, я решил стараться для своих соотечественников», — говорит выпускник государственной программы «Болашақ» Бахытжан Торимбет.

По данным аналитиков, за период с января по сентябрь минувшего года к нам приехало менее 3,5 тыс профессиональных кадров.

Компенсировать потери удалось лишь в сфере сельского хозяйства. Чего не скажешь о медицине или юриспруденции.



Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 6 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 18:17
Тут не экономисты должны бить тревогу...(((
 
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  • Космос
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 17:53
Ну не только медики и педагоги,уезжают вообще население умнее того что приезжает в Казахстан и сидят на пособиях,АСПешках,просящих кусок земли и рожают по 5 детей лишь бы получать пособия. stena
А коренным ничего не дают,вот и валят из страны!
Для Правительства Я так понимаю главное что бы приезжие знали Казахский язык, а есть у него мозги или нет видимо пофиг!
 
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  • elek
  • kz1990
  • non_alcoholic
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 17:37
качественное образование и медицина - залог процветания нации. печально, что наши чинуши, слуги народа, не понимают этих элементарных истин. и запрлаты им нужно платить такие, какие они установили себе любимым.
 
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  • Космос
 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 17:35
Ну и что. Ну и пусть. Главное ,чтобы все на казахском разговаривали,и перевести казахский алфавит на латининицу. А остальное все- фигня.
 
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  • kz1990
 Coffee (Посетители) Сегодня, 16:42
А есть педагоги, которые не уезжали, но не работают по специальности (особенно в гос учреждениях), потому что за это мало денег платят =)

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
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  • Ирон
 G32 (Посетители) Сегодня, 15:58
Экономисты бьют тревогу: Все больше медиков и педагогов покидают Казахстан


Зато прибывают "экономисты". lol

Юристы, менеджера по продажам всего, блогеры, бизнестренеры, коутчи.

Даже суп не сваришь.

Я бы тоже уехал, но мне пока что просто лень.
 
 

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