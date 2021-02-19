Тысячам граждан Китая, Турции, Индии и Великобритании разрешили работать в РК

Основную часть иностранных работников составляют специалисты и квалифицированные рабочие
В Казахстане осуществляют трудовую деятельность более 14 тысяч иностранных граждан, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 февраля 2021 года местные исполнительные органы выдали разрешения на трудовую деятельность на территории РК 14 136 иностранным гражданам.
«Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 631 разрешение по первой категории (руководители и их заместители), 3 262 – по второй (руководители структурных подразделений). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 172 и 749 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечено 658 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 664 человека», – говорится в сообщении.
На данный момент в Казахстане насчитываются 1 657 работодателей, использующих ИРС. На них работают около 402 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 3 530 человек, Турция – 1 492, Индия – 1 119, Великобритания – 882 и Узбекистан – 593.
Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году размер квоты составил 0,31 % от общей численности рабочей силы, или 29,3 тысячи единиц.
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