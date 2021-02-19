Признанный лучшим в Польше и Германии казахстанский фильм вышел в прокат

Фильм «18 килогерц» казахстанского режиссера Фархата Шарипова, завоевавший гран-при 36-го Варшавского международного кинофестиваля, вышел в широкий прокат, передает Inform.kz.
Фильм рассказывает историю двух несовершеннолетних друзей из 90-х годов, в жизни которых происходят любовь, дружба и предательство. Он был снят в Алматы по мотивам повести «Хардкор» Зары Есенаман.
"Мы создавали этот фильм три года. Продолжения этой истории не будет. Сейчас мы снимаем фильм той же тематики уже в современности, и это история про девочек. Мы пытаемся заглянуть в какое-то закулисье подростковой жизни", - говорит режиссер Фархат Шарипов.
Главные роли в фильме сыграли дебютанты: Мусахан Жумахан, Алибек Адикен, Камила Фун-Со. Они признались, что сниматься было нелегко.
"18 килогерц" – это частота звука, которую не слышат взрослые. Фильм посвящен проблемам подростков… Взрослея, с каждым годом, становится все сложнее понимать проблемы молодых, проблемы, которые казались не решаемыми, когда ты сам был подростком. Сложно вспомнить, ту власть страха… оказавшись в которой, так сложно найти выход. Этим фильмом мне просто хотелось напомнить обо всем этом", - сказал ранее Фархат Шарипов.
Напомним, осенью прошлого года данная картина завоевала гран-при 36-го Варшавского международного кинофестиваля.
Тогда сам режиссер признался, что стать обладателем такой награды было для него полной неожиданностью.
Кроме того, в декабре прошлого года фильм был признан лучшим на 30-м Международном кинофестивале в Котбусе (Германия).
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