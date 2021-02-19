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Признанный лучшим в Польше и Германии казахстанский фильм вышел в прокат

Просмотров:209 Опубликовано: Вчера, 22:30
Признанный лучшим в Польше и Германии казахстанский фильм вышел в прокат
Фото из открытых источников
Фильм «18 килогерц» казахстанского режиссера Фархата Шарипова, завоевавший гран-при 36-го Варшавского международного кинофестиваля, вышел в широкий прокат, передает Inform.kz.

Фильм рассказывает историю двух несовершеннолетних друзей из 90-х годов, в жизни которых происходят любовь, дружба и предательство. Он был снят в Алматы по мотивам повести «Хардкор» Зары Есенаман.

"Мы создавали этот фильм три года. Продолжения этой истории не будет. Сейчас мы снимаем фильм той же тематики уже в современности, и это история про девочек. Мы пытаемся заглянуть в какое-то закулисье подростковой жизни", - говорит режиссер Фархат Шарипов.

Главные роли в фильме сыграли дебютанты: Мусахан Жумахан, Алибек Адикен, Камила Фун-Со. Они признались, что сниматься было нелегко.

"18 килогерц" – это частота звука, которую не слышат взрослые. Фильм посвящен проблемам подростков… Взрослея, с каждым годом, становится все сложнее понимать проблемы молодых, проблемы, которые казались не решаемыми, когда ты сам был подростком. Сложно вспомнить, ту власть страха… оказавшись в которой, так сложно найти выход. Этим фильмом мне просто хотелось напомнить обо всем этом", - сказал ранее Фархат Шарипов.

Напомним, осенью прошлого года данная картина завоевала гран-при 36-го Варшавского международного кинофестиваля.

Тогда сам режиссер признался, что стать обладателем такой награды было для него полной неожиданностью.

Кроме того, в декабре прошлого года фильм был признан лучшим на 30-м Международном кинофестивале в Котбусе (Германия).



Источник: kazpravda.kz
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