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Казахстан выделил 2 миллиарда тенге на борьбу с саранчой

Просмотров:190 Опубликовано: Вчера, 20:04
Казахстан выделил 2 миллиарда тенге на борьбу с саранчой
Фото © Sputnik / Алексей Куденко
Министерства сельского хозяйства России и Казахстана подписали план совместных мероприятий по борьбе с саранчовыми

Министерства сельского хозяйства Казахстана и России в режиме видеоконференцсвязи провели совещание по вопросам борьбы с саранчовыми вредителями на приграничных территориях.

Председатель комитета государственной инспекции в АПК Минсельхоза Казахстана Алмабек Марс проинформировал российских коллег о том, что в 2020 году в Казахстане обработки против стадных саранчовых проведены на 515 тысячах гектаров, а в текущем году распространение вредителей ожидается на 640 тысячах гектаров, сообщает Минсельхоз республики.

Из республиканского бюджета на борьбу с саранчой выделено 2 миллиарда тенге. Этих средств достаточно, чтобы закупить пестициды и услуги по химическим обработкам на всю прогнозируемую площадь.

Сейчас комитет госинспекции в АПК завершает подготовительные мероприятия для своевременного начала работ по выявлению очагов распространения вредителей и проведению химобработок.

По данным Минсельхоза Казахстана, в 2021 году в Российской Федерации прогнозируется проведение защитных обработок против саранчовых вредителей почти на 590 тысячах гектаров.

По итогам онлайн-совещания подписан план совместных мероприятий по недопущению распространения саранчовых вредителей на приграничных территориях Российской Федерации и Республики Казахстан на текущий год.


Источник: sputnik.kz
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