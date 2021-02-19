Казахстан выделил 2 миллиарда тенге на борьбу с саранчой

Министерства сельского хозяйства России и Казахстана подписали план совместных мероприятий по борьбе с саранчовыми



Министерства сельского хозяйства Казахстана и России в режиме видеоконференцсвязи провели совещание по вопросам борьбы с саранчовыми вредителями на приграничных территориях.



Председатель комитета государственной инспекции в АПК Минсельхоза Казахстана Алмабек Марс проинформировал российских коллег о том, что в 2020 году в Казахстане обработки против стадных саранчовых проведены на 515 тысячах гектаров, а в текущем году распространение вредителей ожидается на 640 тысячах гектаров, сообщает Минсельхоз республики.



Из республиканского бюджета на борьбу с саранчой выделено 2 миллиарда тенге. Этих средств достаточно, чтобы закупить пестициды и услуги по химическим обработкам на всю прогнозируемую площадь.



Сейчас комитет госинспекции в АПК завершает подготовительные мероприятия для своевременного начала работ по выявлению очагов распространения вредителей и проведению химобработок.



По данным Минсельхоза Казахстана, в 2021 году в Российской Федерации прогнозируется проведение защитных обработок против саранчовых вредителей почти на 590 тысячах гектаров.



По итогам онлайн-совещания подписан план совместных мероприятий по недопущению распространения саранчовых вредителей на приграничных территориях Российской Федерации и Республики Казахстан на текущий год.