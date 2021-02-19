На встрече Зеленского с эмиром Дубая произошёл конфуз

Президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкую ситуацию во время недавнего визита в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом в своем Facebook рассказала украинская журналистка Ирина Гаврилова, сообщает Tengrinews.kz.



По ее словам, украинский лидер подарил эмиру Дубая Мохаммеду ибн Рашиду аль-Мактуму эксклюзивный автомат "Форт", но "чудо украинского оборонпрома" оказался неисправен.



"Шейх долго пытался присоединить к нему магазин, но не смог. Просто он был не того размера. Не вставлялся, короче. Когда товарищ Аль Мактум попытался передернуть затвор, его ждало еще одно открытие: затворная рама не работала. Вообще.

Просто заклинило. Намертво. А кто у нас отвечал за подготовку подарков высокой принимающей стороне? Правильно, новоиспеченный руководитель "Укроборонпрома" Гусев. Как выяснилось, идиот. Профессиональный. Опять опозорились. Перед Аль Мактумом не удобно. И да: это очередная подстава Андрея Ермака, готовившего визит Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты", - написала журналистка.



Между тем, в офисе президента Украины поездку Зеленского в ОАЭ назвали одним из самых успешных зарубежных визитов.



"Этот официальный визит президента Украины в ОАЭ, несомненно, является прорывным и одним из самых успешных зарубежных визитов Главы Украинского государства. В первую очередь это касается углубления экономического измерения двусторонних отношений, необходимость чего постоянно подчеркивает Владимир Зеленский", - говорится в сообщении офиса.