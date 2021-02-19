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На встрече Зеленского с эмиром Дубая произошёл конфуз

Просмотров:682 Опубликовано: Вчера, 21:46
На встрече Зеленского с эмиром Дубая произошёл конфуз
Фото © president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкую ситуацию во время недавнего визита в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом в своем Facebook рассказала украинская журналистка Ирина Гаврилова, сообщает Tengrinews.kz.

По ее словам, украинский лидер подарил эмиру Дубая Мохаммеду ибн Рашиду аль-Мактуму эксклюзивный автомат "Форт", но "чудо украинского оборонпрома" оказался неисправен.

"Шейх долго пытался присоединить к нему магазин, но не смог. Просто он был не того размера. Не вставлялся, короче. Когда товарищ Аль Мактум попытался передернуть затвор, его ждало еще одно открытие: затворная рама не работала. Вообще.
Просто заклинило. Намертво. А кто у нас отвечал за подготовку подарков высокой принимающей стороне? Правильно, новоиспеченный руководитель "Укроборонпрома" Гусев. Как выяснилось, идиот. Профессиональный. Опять опозорились. Перед Аль Мактумом не удобно. И да: это очередная подстава Андрея Ермака, готовившего визит Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты", - написала журналистка.

Между тем, в офисе президента Украины поездку Зеленского в ОАЭ назвали одним из самых успешных зарубежных визитов.

"Этот официальный визит президента Украины в ОАЭ, несомненно, является прорывным и одним из самых успешных зарубежных визитов Главы Украинского государства. В первую очередь это касается углубления экономического измерения двусторонних отношений, необходимость чего постоянно подчеркивает Владимир Зеленский", - говорится в сообщении офиса.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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618965450 (Посетители) Сегодня, 01:18
master_kz,
ПУТИНА
 
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master_kz (Посетители) Вчера, 23:16
я знаю кого они обвинят теперь. никак не иначе-)))
 
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  • master_kz
 valesa (Посетители) Вчера, 22:46
Какой хороший артист, продюсер и комик был! И фильмы хорошие снимал, и на сцене просто красавчик, целую империю "Квартал 95" создал, прекрасно руководил. Ведь было все у человека-любимое дело, оно же и удачный бизнес, что вдвойне приятно, любовь народа, достойная обеспеченность, гастроли по всему миру. Надо было попереться в политику. Вот ради этого позора? Что бы ни сделал, всё...как-то странно получается. Очень жаль.
 
 

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