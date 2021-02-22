Вторую дозу вакцины «Спутник V» получили вице-министры здравоохранения РК

Сегодня вице-министр, главный санврач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният получили вторую дозу вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.



Вторую дозу вакцины вице-министры получили на базе городской поликлиники №6 Нур-Султана, и отметили, что чувствуют себя хорошо.



Напомним, первую прививку чиновники получили 1 февраля 2021 года.



Главный санврач Ерлан Киясов отметил, что теперь после получения полного курса двухдозной вакцины, он чувствует себя полностью защищенным от заболевания коронавирусной инфекцией.



Он напомнил, что цель профилактических прививок — это выработка коллективного иммунитета.И вакцинация от COVID-19 на сегодняшний день является единственным и эффективным способом борьбы с распространением опасной инфекции и альтернативой введению жестких ограничений.



Также гланый санврач обратил внимание, что вакцинация в стране идет по запланированному графику, на сегодня во всех регионах доступна вторая доза вакцины «Спутник V», производство которой налажено на базе Карагандинского фармацевтического завода.