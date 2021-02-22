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Чиновник с двойным гражданством: суд огласил решение

Просмотров:2172 Опубликовано: Сегодня, 11:31
Чиновник с двойным гражданством: суд огласил решение
Фото: otyrar.kz
Суд огласил решение в отношении руководителя управления спорта Шымкента по делу о двойном гражданстве. Чиновник подал заявление в суд против Департамента полиции Шымкента, но в удовлетворении ему отказали, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Чиновник просил отменить решение об утрате им гражданства Казахстана.

"Судом достоверно установлено, что Почивалов Олег Владимирович приобрел гражданство РФ и документировался паспортом, что подтверждается копией №1. Данный факт подтвердился письмом Комитета Национальной безопасности по Шымкенту и ответами из МВД РФ.

Почивалов и его представитель не предоставили суду доказательства об опровержении. Таким образом, в действиях департамента полиции нарушений законности об утрате гражданства судом не установлено", - сказал судья Нургали Исмаилов.

Напомним, у руководителя Управления спорта Шымкента Олега Почивалова подтвердилось двойное гражданство. Об этом рассказали в полиции Шымкента, хотя ранее акимат города эту информацию опровергал. Из-за этого чиновник утратил гражданство Казахстана.

Информация о двойном гражданстве чиновника из Шымкента появилась в Сети несколько месяцев назад. Тогда сообщалось, что Почивалов имеет подданства Казахстана и России.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 14:50
Конечно понимаю, что на гос. должности это неприемлемо.
Но, простым гражданам, ближайших стран, союзных бывших республик было бы удобно. Учитывая, что после СССР всех раскидало. Ещё и сейчас ЕАЭС у нас.
 
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  • Земляк
  • Василий Кравчук
 Empro (Посетители) Сегодня, 12:38
Очень много стран, допускает двойное гражданство.
Почему у нас нельзя?
 
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  • Pankration and MMA
 babe (Посетители) Сегодня, 12:14
Таких умников с двойным гражданством по Мангистау прут пруди! И почему они до сих пор в прежнем статусе не понятно!
 
 

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