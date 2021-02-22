Чиновник с двойным гражданством: суд огласил решение

Суд огласил решение в отношении руководителя управления спорта Шымкента по делу о двойном гражданстве. Чиновник подал заявление в суд против Департамента полиции Шымкента, но в удовлетворении ему отказали, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Чиновник просил отменить решение об утрате им гражданства Казахстана.
"Судом достоверно установлено, что Почивалов Олег Владимирович приобрел гражданство РФ и документировался паспортом, что подтверждается копией №1. Данный факт подтвердился письмом Комитета Национальной безопасности по Шымкенту и ответами из МВД РФ.
Почивалов и его представитель не предоставили суду доказательства об опровержении. Таким образом, в действиях департамента полиции нарушений законности об утрате гражданства судом не установлено", - сказал судья Нургали Исмаилов.
Напомним, у руководителя Управления спорта Шымкента Олега Почивалова подтвердилось двойное гражданство. Об этом рассказали в полиции Шымкента, хотя ранее акимат города эту информацию опровергал. Из-за этого чиновник утратил гражданство Казахстана.
Информация о двойном гражданстве чиновника из Шымкента появилась в Сети несколько месяцев назад. Тогда сообщалось, что Почивалов имеет подданства Казахстана и России.
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