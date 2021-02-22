Чиновник с двойным гражданством: суд огласил решение

Суд огласил решение в отношении руководителя управления спорта Шымкента по делу о двойном гражданстве. Чиновник подал заявление в суд против Департамента полиции Шымкента, но в удовлетворении ему отказали, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Чиновник просил отменить решение об утрате им гражданства Казахстана.



"Судом достоверно установлено, что Почивалов Олег Владимирович приобрел гражданство РФ и документировался паспортом, что подтверждается копией №1. Данный факт подтвердился письмом Комитета Национальной безопасности по Шымкенту и ответами из МВД РФ.



Почивалов и его представитель не предоставили суду доказательства об опровержении. Таким образом, в действиях департамента полиции нарушений законности об утрате гражданства судом не установлено", - сказал судья Нургали Исмаилов.



Напомним, у руководителя Управления спорта Шымкента Олега Почивалова подтвердилось двойное гражданство. Об этом рассказали в полиции Шымкента, хотя ранее акимат города эту информацию опровергал. Из-за этого чиновник утратил гражданство Казахстана.



Информация о двойном гражданстве чиновника из Шымкента появилась в Сети несколько месяцев назад. Тогда сообщалось, что Почивалов имеет подданства Казахстана и России.