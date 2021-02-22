Учёные создали необычный предмет для изучения коронавируса

Он должен помочь найти слабости вируса.



Ученые из британского Портон-Дауна создали искусственный палец для изучения коронавируса, сообщает 4pda.ru.



Крупный центр в Портон-Дауне занимается изучением химического и биологического оружия. Созданный искусственный палец поможет исследователям анализировать различные поверхности.



Изобретение состоит из силикона и полностью имитирует человеческий палец. Он может сгибаться, а на его поверхность нанесена жидкость, схожая с жиром.



В ходе исследования ученые будут трогать этим пальцем различные поверхности и выявлять, задерживается ли на нем коронавирус и какова вероятность заражения спустя определенные отрезки времени.



Ученые также планируют использовать умные часы как экспресс-тесты для определения коронавируса. Они уверены, что современные гаджеты способны отслеживать изменения в организме человека. При этом американские ученые уже использовали гаджеты для выявления коронавируса.



Недавно индийские ученые обнаружили, что очки препятствуют распространению коронавируса. А по состоянию на 22 февраля в Казахстане за прошедшие сутки выявлено почти 700 случаев заражения коронавирусом.