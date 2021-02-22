Бывшим гражданам Казахстана запретили снять накопления из ЕНПФ после вмешательства Асанова

Двоим бывшим гражданам Казахстана, уехавшим на постоянное место жительства (ПМЖ) в другие страны, запретили снять накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) после вмешательства председателя Верховного суда Жакипа Асанова, сообщил известный журналист Михаил Козачков.



«В 2018 году алматинка Диана Бектурсынова перебралась в Канаду на ПМЖ и обратилась в ЕНПФ за выдачей Т3,3 млн. Фонд ей отказал, поскольку в базе данных «Физические лица» отсутствовали сведения о выезде женщины в другую страну. То есть пока в базе нет отметки о переезде, деньги не отдадут. Логика туповата, но таковы требования. Бектурсунова не сдалась и обратилась в Бостандыкский райсуд Алматы. Там изучили вопрос, в частности, выяснилось, что Диана Моисеевна сдала паспорт и удостоверение личности в посольство Республики Казахстан в Канаде, поскольку официально вышла из гражданства», - сообщил Козачков в понедельник.



Подтвердил факт выхода из казахстанского гражданства и комитет миграционный полиции.



«В официальном ответе МВД было сказано, что документы Бектурсуновой признаны недействительными, соответственно, она больше никакого юридического отношения к Казахстану не имеет. На этом основании суд решил, что ЕНПФ обязан выплатить женщине ее Т3,3 млн. Позже это же решение оставила в силе апелляционная инстанция горсуда Алматы. Но вы же помните, что главный герой нашего сериала – председатель Верховного суда Жакип Асанов, защищающий интересы простых граждан? Он никак не мог позволить, чтобы Диана Бектурсунова получила свои Т3,3 млн. Главный судья страны внес личное представление на пересмотр уже вступившего в силу решения», - сообщил журналист.



Он отметил, что в большинстве случаев председатель ВС вносит представления по ходатайству одной из сторон, «но в этот раз никакого ходатайства в деле нет».



«В постановлении сказано, дословно: «Представление председателя Верховного суда внесено по собственной инициативе». То есть мы столкнулись с еще одним видом представления – когда председатель может оказать влияние на любое дело даже без чьей-либо просьбы. Просто Асанов решил, что неправильно отдать уехавшей в Канаду Диане Бектурсуновой ее Т3,3 млн. В базе же нет отметки о выезде из страны! Ну и нетрудно догадаться, что представление шефа было удовлетворено тройкой судей Таймерденов – Исмаилов – Молдахметова. Уж не знаю, может ЕНПФ уже выплатил эти деньги гражданке Канады, а теперь надо с ней заново судиться в каком-нибудь арбитраже Торонто. Попахивает делом Стати, не меньше, минюст может легко выделять на адвокатов еще $500 млн. На кону – Т3,3 млн!» - иронизирует автор.



Вместе с тем, он отмечает, что это не просто частный случай.



«В базе судебных актов есть похожая история. Еще в 2010 году алматинец Арман Жумагалиев покинул нашу прекрасную родину и отправился за американской мечтой. Он выиграл «Грин-карту» и с 2015 года стал гражданином США. В 2018 году мужчина решил, что больше не нуждается в услугах ЕНПФ и обратился в суд, чтобы забрать Т3,9 млн. Случай совершенно такой же, как и у Дианы Бектурсуновой – человек попросил пенсионный фонд вернуть его деньги, но ему ответили, что по государственной базе «Физические лица» он не числится среди выбывших из страны. (…) В Алмалинском райсуде Алматы изучили справку из посольства, где сказано, что Жумагалиев сдал казахстанские документы и вышел из гражданства Казахстана. На этом основании суд обязал ЕНПФ отдать экс-казахстанцу его честно накопленные деньги», - проинформировал журналист.



По его словам, суд города оставил данное решение в силе.



«Но Жакип Асанов и здесь не остался в стороне. Председатель Верховного суда внес представление о пересмотре дела и тройка судей Таймерденов – Исмаилов – Савинова решила, что босс совершенно прав. Если в базе «Физические лица» отсутствует информация о выходе Жумагалиева из гражданства, то это означает, что он из него не вышел, поэтому ЕНПФ правильно отказывает ему в выплате денег», - говорится в сообщении.



На этом основании решения алматинских судов отменены и Т3,9 млн должны остаться в пенсионном фонде.



«А если их уже выплатили? А это уже проблемы пенсионного фонда, пусть ищут этого ковбоя в окрестностях Далласа. Главное, что Жакип Кажманович навел порядок и не дал деньгам утечь из страны. Теперь же, чтобы законно оформить вывод средств из ЕПНФ, Жумагалиеву и Бектурсуновой нужно снова обращаться в суд, но подавать не на пенсионный фонд, а на Минюст или правительство для граждан – кто там отвечает за эту базу данных «Физические лица»? И вот только тогда, когда в базу внесут изменения и поставят галочку напротив графы «Выбыл из гражданства», тогда нашим бывшим соотечественникам отдадут их накопления. А пока нельзя – Асанов запретил», - написал Козачков.



Напомним, 9 февраля Козачков сообщил, что государственный Фонд проблемных кредитов проиграл частному ТОО «Меркур Град» спор на Т34 млрд после вмешательства Асанова. Как отметил журналист, указанное ТОО связано с одним из богатейших людей страны Есенали Байменовым. 11 февраля Козачков рассказал еще об одном случае – он сообщил, что решения в пользу фермеров КХ «Горноводское» по иску «Нурбанка» на Т107 млн отменили после вмешательства Асанова. Также он отметил, что «Нурбанк» практически полностью принадлежит Рашиту Сарсенову, по версии авторитетного журнала Forbes – девятому номеру в списке богатейших бизнесменов страны». Также журналист рассказал про обратный случай – 13 февраля он сообщил, что судьи Верховного суда не согласились с Асановым по земельному спору в Нур-Султане.