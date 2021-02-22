Размером со стадион: к Земле приближается огромный астероид

Диаметр небесного тела составляет около 213 метров, астероид приблизится на расстояние примерно в четыре миллиона километров



К Земле в понедельник, 22 февраля, приблизится астероид размером со стадион.



О небесном теле сообщил научно-исследовательский центр НАСА JPL.



Согласно расчетам специалистов, астероид 2020 XU6 диаметром около 213 метров приблизится к Земле на расстояние около четырех миллионов километров.



В понедельник мимо планеты также пролетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (на ближайшем расстоянии 5,6 миллиона километров) и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пройдет примерно на расстоянии 6,9 миллиона километров.



Также отмечается, что в воскресенье мимо Земли пролетели астероиды 2021 DD1 и 2021 DK1, с диаметрами 10 и 61 метр соответственно.

