Размером со стадион: к Земле приближается огромный астероид

Диаметр небесного тела составляет около 213 метров, астероид приблизится на расстояние примерно в четыре миллиона километров
К Земле в понедельник, 22 февраля, приблизится астероид размером со стадион.
О небесном теле сообщил научно-исследовательский центр НАСА JPL.
Согласно расчетам специалистов, астероид 2020 XU6 диаметром около 213 метров приблизится к Земле на расстояние около четырех миллионов километров.
В понедельник мимо планеты также пролетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (на ближайшем расстоянии 5,6 миллиона километров) и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пройдет примерно на расстоянии 6,9 миллиона километров.
Также отмечается, что в воскресенье мимо Земли пролетели астероиды 2021 DD1 и 2021 DK1, с диаметрами 10 и 61 метр соответственно.
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