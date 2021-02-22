Экс-министру Биртанову продлили домашний арест - адвокат

Межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок домашнего ареста экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову до конца марта 2021 года. Об этом рассказал адвокат Биртанова Дмитрий Куряченко, передает Tengrinews.kz.



Следственный суд Нур-Султана продлил домашний арест Елжану Биртанову.



"Следствие инициировало продление домашнего ареста намного раньше, 12 февраля 2021 года, суд продлил (арест - прим. автора) до конца марта", - сказал адвокат Дмитрий Куряченко.



Адвокат Биртанова добавил, что подал обращение Президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву "с просьбой разобраться в незаконном преследовании Биртанова".



Напомним, Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. О задержании экс-министра здравоохранения стало известно 3 ноября. Биртанова подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.



В ноябре 2020 года Дмитрий Куряченко сообщил, что бывший министр находится под домашним арестом. В январе 2021 года следственный суд Нур-Султана продлевал домашний арест Елжану Биртанову до конца февраля.