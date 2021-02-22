Появилась информация о задержании вице-министра культуры и спорта РК

В Telegram-каналах сообщается о задержании вице-министра культуры и спорта РК Сакена Мусайбекова, передает ИА «NewTimes.kz».
Yedilov online пишет, что его задержали по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом стало известно со слов некоторых источников в антикоррупционной службы.
«Его сняли с рейса Нур-Султан – Дубай», – говорится в сообщении.
Между тем другие источники уточнили, что Сакен Мусайбеков с 22 февраля по 5 марта 2021 года официально находится в трудовом отпуске.
Еще один Telegram-канал BPS уточнил, что сейчас вице-министр участвует в следственных действиях в Алматы.
«Напомним, что Мусайбеков связан с созданием центра учета ставок – «прокладки» для всех букмекеров страны. Он указывался в числе конечных бенефициаров частной компании, которая должна была выполнять функции ЦУС. Заметим, что на сайте министерства С. Мусайбеков еще числится вице-министром, но курировать направление «Лотерейная деятельность и игорный бизнес» стал недавно назначенный вице-министр Габидулла Абдрахимов», – пишет BPS.
Kozachkov offside со ссылкой на «Время» пишет, что по версии следствия, вице-министр мог получить взятку от представителя ТОО, выбранного в качестве оператора центра учета ставок уполномоченным органом в лице министерства культуры и спорта.
«Якобы руководитель компании передал чиновнику подарок через водителя – женскую сумку стоимостью более 3 млн тенге. Есть предположение, что это была благодарность за помощь в продвижении интересов фирмы. Презент отправили накануне отъезда вице-министра в заграничный отпуск: видимо, именно там он собирался кому-то преподнести этот дорогой подарок», – предполагает агентство.
Редакции NT в антикоррупционной службе заявили, что пока не могут предоставить какую-либо информацию и подтвердить, действительно ли задержан Сакен Мусайбеков.
Пресс-службы аэропорта Нур-Султана и департамента полиции на транспорте также отказались от комментариев, сославшись на антикоррупционную службу.
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