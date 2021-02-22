Смена рулевого на Кашагане

Именно это месторождение через 10 лет останется главным кормильцем страны.



Компания NCOC, оператор Северо-Каспийского консорциума, разрабатывающего уникальное месторождение Кашаган на шельфе Каспия, проинформировала, что Ричард ХОУВ уходит с поста управляющего директора NCOC в июне 2021 года в связи с его назначением в офис компании Shell в американском Хьюстоне.



Ричард Хоув начал карьеру в NCOC в 2017 году в качестве директора по производственным операциям. В январе 2019 года назначен управляющим директором. Под его руководством на месторождении был успешно проведен первый капитальный ремонт, при этом без ущерба плановой добыче нефти. При нем в ноябре 2020 года на месторождении была добыта 50-миллионная тонна нефти, при том, что первый миллион был получен менее 4 лет назад – в январе 2017 года.



Компания реализовала в последние годы также значительные социальные проекты в Атырауской и Мангистауской областях. В 2020 году NCOC была признана "Лучшей организацией года" на республиканском конкурсе "Жомарт жүрек" среди компаний-спонсоров. Большая поддержка была оказана ею казахстанцам во время пандемии COVID-19. Интересно, что за годы работы в Казахстане Ричард Хоув выучил казахский язык.



С 1 июня 2021 года к работе в качестве управляющего директора NCOC приступит Оливье ЛАЗАР, личность, достаточно известная в нефтегазовой отрасли Казахстана, да и в мире. Имея более чем 35-летний опыт работы в Royal Dutch Shell, он работал в наземных и морских проектах в Великобритании, Габоне, Брунее, Омане и России. С 2017 года Оливье Лазар возглавляет компанию Shell Kazakhstan с офисом в городе Нур-Султан.



Масштабу компетенции нового руководителя соответствует и масштаб задачи, стоящей перед ним – начать перевод месторождения Кашаган с этапа опытно-промышленной разработки на этап полномасштабного освоения. В ближайшие два года предстоит реализовать два важных проекта: модернизировать компрессоры обратной закачки, которые нагнетают добываемый вместе с сырой нефтью газ обратно в пласт, чтобы увеличить выход нефти на поверхность. И построить газоперерабатывающий завод, который будет доводить до товарной кондиции газ, оставшийся после закачки. Это позволит увеличить добычу на месторождении с нынешних 400 тысяч баррелей в сутки до 450-500 тысяч.



До 2027 года необходимо будет пробурить новые скважины на искусственных островах на Каспии и модернизировать установку комплексной подготовки нефти и газа "Болашак" на побережье. Это даст еще 200 тысяч дополнительных баррелей нефти в сутки. На следующем этапе запланировано строительство новых трубопроводов от искусственных островов на сушу и новых установок комплексной подготовки нефти и газа. С 2042 года Кашаган должен поставлять на рынки 1,1 млн баррелей нефти ежесуточно, то есть в 2,5 раза больше, чем сегодня. Учитывая, что к тому времени два оставшихся мега-проекта – Тенгиз и Карачаганак, не говоря уже про более мелкие – пройдут пик добычи, именно Кашаган станет главным кормильцем страны в третьем и четвертом десятилетиях XXI века.



И еще один штрих к портрету нового руководителя Кашаганского консорциума. С 1985 года строя профессиональную карьеру в нефтегазовой отрасли, он в то же время имеет PhD (степень доктора наук) в области ядерной физики.