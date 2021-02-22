Биткоин подешевел после достижения нового рекорда

Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, падает в понедельник днем на 5%, опускаясь в район 54 тысяч долларов после достижения в воскресенье очередного рекорда в 58 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.09 мск падал в цене на 5,1% - до 54,2 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 4,28% - до 54,1 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
В воскресенье стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в 58 тысяч долларов. Максимально криптовалюта достигала 58352,8 доллара. Биткоин начал взлет в декабре. Криптовалюта 16 декабря преодолела тогдашний исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его уже почти втрое.
Активный рост стоимости криптовалюты после некоторой паузы возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого стоимость биткоина преодолела максимальный уровень января в 41 950 долларов и с тех пор продолжает бить рекорды.
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