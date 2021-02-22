Заявку на перевод денег из ЕНПФ на лечение можно подать 25 февраля

В четверг у казахстанцев появится возможность забрать часть своих накоплений из пенсионного фонда, чтобы направить их на лечение. Министерство здравоохранения представило список медицинских услуг, которые могут быть оплачены средствами из ЕНПФ. В него вошел ряд дорогостоящих операций, не включенных в традиционные пакеты ОСМС и гарантированного объема медицинской помощи, передает alau.kz



Уже на этой неделе казахстанцы смогут подать заявление, чтобы перечислить деньги со своего счета в ЕНПФ на лечение. Такая возможность станет доступной 25 февраля. На эту дату назначен запуск портала, который будет принимать заявления от желающих. Снять из ЕНПФ можно будет только те средства, которые превышают порог достаточности. А проводить прием электронных обращений станет «Отбасы банк».



«В течение двух дней заявитель будет ждать отправки своего заявления с портала enpf-otbasy.kz на сайт самого ЕНПФ. Обычно это занимает 1 рабочий день. В течение 5 рабочих дней, согласно правилам, ЕНПФ должен зачислить деньги на специальный текущий счет»,- сообщила Ляззат Ибрагимова, председатель правления «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» на прошедшем столичном брифинге.



Для подачи электронного заявления понадобится заключение врачебной комиссии. Именно она должна направить человека на лечение. Справку можно получить в поликлинике по месту прикрепления.



«Врачебная комиссия не позднее 5 рабочих дней с даты обращения принимает решение о направлении заявителя на лечение за счет единовременных пенсионных выплат либо об отказе направления в виду отсутствия медицинских показаний. Заключение выдается в течение 2-х рабочих дней с даты проведения заседания врачебной комиссии»,- рассказала Гульнара Сарсенбаева, заместитель директора Департамента организации медицинской помощи.



Оплатить лечение из средств фонда можно на медицинские процедуры, которые не входят в пакеты гарантированного объема или медицинского страхования. При этом каждая из них считается дорогостоящей. К примеру, лечение редких заболеваний, протезирование и имплантация зубов, пластическая коррекция после операций, радиохирургическое лечение, протонная терапия, лазерная коррекция зрения и ряд других медицинских вмешательств. Но перечень их ограничен.



«Этот приказ у нас впервые внедрен поэтому мы будем изучать мнение населения, жителей. И этот перечень по необходимости будет изменяться. Гражданин может выбрать любую медицинскую организацию по его желанию, заключить с ней договор об оказании медицинских услуг и этот договор является основанием для получения этой медицинской услуги»,- продолжила Гульнара Сарсенбаева.



Пройти лечение из списка можно как в казахстанских клиниках, так и зарубежных. Возможность работать с иностранными мед.организациями «Отбасы банк» обретет уже в марте. Но есть исключение. Стоматологические услуги с использованием денег из ЕНПФ можно получить только в Казахстане. Есть и еще один значимый момент, касающийся выплат на лечение. Если денег человеку не хватит, возможна переуступка от его родных.



«Согласно правилам переуступка возможна только один раз, мы ее называем так называемой линейной переуступкой. То есть вы передаете своей маме либо мама передает вам или брат вам. Вы можете быть получателем от нескольких человек. Но двухступенчатые запрещены, то есть получатель может получить от нескольких заявителей, но дальше передавать свои пенсионные единовременные выплаты он не может»,- уточнила Ляззат Ибрагимова.



На данный момент правила об использовании пенсионных накоплений на мед.услуги продолжают дорабатываться. К примеру, рассматривается вопрос о том, как переводить деньги из фонда на лечение детей. Четкого ответа пока он не имеет. Представители «Отбасы банка» ожидают уточнений от министерства здравоохранения.