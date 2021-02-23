Дочь Саддама Хусейна дала сенсационное интервью после 15 лет пребывания в тени

Дочь покойного иракского лидера Саддама Хусейна дала эксклюзивное интервью саудовскому каналу "Аль-Арабия", которое стало сенсацией. Об этом говорится в статье египетского издания NoonPost, переведенной ИноСМИ, сообщает Tengrinews.kz.



Рагад Саддам Хусейн 15 лет находилась в тени, не привлекала внимание средств массовой информации и не появлялась на арабском экране. Поэтому ее внезапное появление стало предметом активных дискуссий экспертов, вызвав множество вопросов относительно последствий данного шага, будь то внутри или за пределами Ирака, и особенно в соседнем Иране.



Издание отмечает, что дочь Рагад никогда не была политической фигурой, но каждый раз, появляясь на различных информационных площадках, что было редкостью, она становилась причиной серьезной политической полемики. Объяснением служило не только то, что она была дочерью иракского президента и хранительницей его секретов, но и ее популярность среди сторонников лидера страны.



В интервью саудовскому каналу она поделилась своими воспоминаниями об отце, детстве, браке с Хусейном Камелем и обстоятельствах его смерти, вторжении Ирака в Кувейт и, наконец, рассказала о своем отношении к сегодняшней ситуации в стране и роли Ирана в разжигании конфликта на ее территории.



Дочь президента рассказала, каким запомнила правление своего отца и период после его казни. По словам женщины, ее семья пережила множество тяжелых ситуаций после падения Багдада и была вынуждена перемещаться между Сирией и Иорданией.



Сравнивая Ирак Саддама Хусейна и нынешнее государство, она заявила, что раньше "народ был в почете и никто не мог его обидеть", а благоденствие страны распространялось на всех.



"Люди жили в уверенности, что их дети в безопасности и у них есть средства к существованию", - сказала Рагад.



Тогда ведущий напомнил об отсутствии свободы в период правления Саддама Хусейна, на что она ответила: "А что такое свобода? Если это то, что принесла с собой оккупация под лозунгом уничтожения диктатуры и создания демократии, то иракцам такая свобода не нужна".



Когда речь зашла о сегодняшней обстановке в стране, дочь Саддама Хусейна выразила обеспокоенность по поводу раскола Ирака как самой главной проблемы на текущем этапе. Она обвинила в происходящем Иран: "Иранцы захватили Ирак в отсутствие законной власти, и страна превратилась в легкую добычу. Серьезного сопротивления нет, так что иранское вмешательство приняло вопиющие масштабы".



Когда речь зашла об обвинениях в жестокости Саддама Хусейна в отношениях с окружающими людьми, его дочь рассказала, каким запомнила его в детстве: дети вместе ходили с ним на рыбалку, плавание и верховую езду, и, приходя домой, он целовал и обнимал их. Также она попыталась объяснить убийство своего мужа, сказав, что это был племенной акт и он был убит прямо перед ней.



Ведущий поинтересовался, намеревается ли она участвовать в политической жизни страны в будущем, на что Рагад ответила: "Все возможно".



Издание, в свою очередь, задается вопросом, почему телеканал Саудовской Аравии изменил свою редакционную политику в отношении покойного президента Ирака. Как известно, канал занимает враждебную позицию по отношению к Саддаму Хусейну и его режиму.



Автор статьи высказал мнение, что выбор персонажа для интервью в лице Рагад Саддам Хусейн (что невозможно сделать без разрешения высшего политического руководства страны) не был случайным.



"Прагматизм - вот что лежит в основе стратегии саудовского телеканала. Рагад известна своей жесткой позицией по отношению к Ирану и категорическим неприятием вмешательства в иракские внутренние дела. Такое внимание ведущего к ее мнению по поводу ситуации в Ираке на сегодняшний день, внутреннего раскола и усиления межконфессиональных противоречий по причине многолетней деятельности Тегерана и лояльных ему группировок ясно отражает главную цель саудовских СМИ.



Объединение всех сторон в борьбе с иранским вмешательством является первоочередной задачей, стоящей сегодня перед Эр-Риядом. Он сталкивается с целым рядом региональных вызовов и угроз, что заставило власти пересмотреть свою позицию по многим вопросам", - делает вывод автор публикации.



Что касается дочери казненного главы Ирака, то, по мнению египетского издания, данное интервью не будет последним. "Нас ждет еще серия подобных встреч, которые будут нести в себе множество посланий. Это побуждает многих экспертов задаться вопросом относительно разработки Эр-Риядом нового политического проекта для Ирака с целью противостоянию иранскому влиянию в этой стране. Дочь Саддама Хусейна - очень мощный инструмент", - пишет NoonPost.