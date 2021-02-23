Поддержавший Навального актер записал видеообращение к Никите Михалкову





Российский актер Семен Трескунов в своем Instagram записал видеообращение к режиссеру Никите Михалкову, вызвав его на публичную дискуссию, сообщает Tengrinews.kz.Молодой артист выразил несогласие с позицией Михалкова, который ранее раскритиковал "страдающих от путинского режима" российских актеров, призвавших выйти на акцию протеста в поддержку Алексея Навального.Свое мнение режиссер выразил в новом выпуске авторской программы "Бесогон". Он заявил, что не понимает, чем недовольны артисты, ведь они получают по 200-300 тысяч рублей за один съемочный день. Михалков упомянул таких артистов, как Александра Бортич, Павел Деревянко, Антон Лапенко, Семен Трескунов, Мария Шалаева."Зачем ты заставляешь людей бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила, в которой ты за один съемочный день зарабатываешь 200 тысяч рублей? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил? А вот прекрасный артист Паша Деревянко. У меня снимался. Талантливый, лихой артист, который "переборол страх". Какой страх, Паша? Что тебе не хватает? Твоя ставка - 300 тысяч рублей в съемочный день", - обратился мэтр к артистам.По словам Трескунова, если он и его коллеги протестуют, это не значит, что им недостаточно денег."Ни я, ни мои коллеги не протестуем против своей страны. Мне кажется, мы свою страну очень любим и под страной понимаем вполне определенные вещи: народ, который ее населяет, культуру, которая объединяет этот народ, письменность и язык. Мы протестуем против государственности, которая здесь сформировалась за эти 20 лет, и неотъемлемыми компонентами которой являются замалчивание, ложь, беззаконие, несправедливость, беспредел и унижение человеческого достоинства", - заявил звезда фильмов "Хороший мальчик" и "Призрак".Актер отметил, что Михалков все свел к размеру гонораров и обесценил все, что формирует актера как творческую личность."Никита Сергеевич, только если вы действительно искренне так считаете, я приглашаю вас на дискуссию. Давайте выберем нейтральную площадку и договоримся, что ничего не будут вырезать, ничего не будут монтировать, наш разговор состоится таким, какой он есть. Вы расскажете о своей правде, а я расскажу о своей правде. Пускай нас рассудят люди, потому что в противном случае весь ваш поступок упирается в банальную и примитивную подлость, потому что, по какой-то неведомой мне причине, вы как художник отказались от ответственности перед своими зрителями, нивелировали значение своего дара и, судя по всему, соглашаетесь не замечать несправедливость и жестокость, которые нас окружают каждодневно, только потому, что у вас достаточно денег, и этот свой комплекс пытаетесь проецировать на меня и моих коллег. У меня его нет. Да, я зарабатываю деньги, но деньги - это еще не все. Богатые тоже плачут. Поэтому, если вы посчитаете мои аргументы весомыми, а меня достойным собеседником, давайте мы с вами подискутируем и таким образом выясним истину", - сказал Трескунов.