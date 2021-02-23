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Поддержавший Навального актер записал видеообращение к Никите Михалкову

Просмотров:740 Опубликовано: Сегодня, 10:20
Поддержавший Навального актер записал видеообращение к Никите Михалкову
Фото из © instagram
Российский актер Семен Трескунов в своем Instagram записал видеообращение к режиссеру Никите Михалкову, вызвав его на публичную дискуссию, сообщает Tengrinews.kz.

Молодой артист выразил несогласие с позицией Михалкова, который ранее раскритиковал "страдающих от путинского режима" российских актеров, призвавших выйти на акцию протеста в поддержку Алексея Навального.

Свое мнение режиссер выразил в новом выпуске авторской программы "Бесогон". Он заявил, что не понимает, чем недовольны артисты, ведь они получают по 200-300 тысяч рублей за один съемочный день. Михалков упомянул таких артистов, как Александра Бортич, Павел Деревянко, Антон Лапенко, Семен Трескунов, Мария Шалаева.

"Зачем ты заставляешь людей бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила, в которой ты за один съемочный день зарабатываешь 200 тысяч рублей? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил? А вот прекрасный артист Паша Деревянко. У меня снимался. Талантливый, лихой артист, который "переборол страх". Какой страх, Паша? Что тебе не хватает? Твоя ставка - 300 тысяч рублей в съемочный день", - обратился мэтр к артистам.




По словам Трескунова, если он и его коллеги протестуют, это не значит, что им недостаточно денег.

"Ни я, ни мои коллеги не протестуем против своей страны. Мне кажется, мы свою страну очень любим и под страной понимаем вполне определенные вещи: народ, который ее населяет, культуру, которая объединяет этот народ, письменность и язык. Мы протестуем против государственности, которая здесь сформировалась за эти 20 лет, и неотъемлемыми компонентами которой являются замалчивание, ложь, беззаконие, несправедливость, беспредел и унижение человеческого достоинства", - заявил звезда фильмов "Хороший мальчик" и "Призрак".

Актер отметил, что Михалков все свел к размеру гонораров и обесценил все, что формирует актера как творческую личность.

"Никита Сергеевич, только если вы действительно искренне так считаете, я приглашаю вас на дискуссию. Давайте выберем нейтральную площадку и договоримся, что ничего не будут вырезать, ничего не будут монтировать, наш разговор состоится таким, какой он есть. Вы расскажете о своей правде, а я расскажу о своей правде. Пускай нас рассудят люди, потому что в противном случае весь ваш поступок упирается в банальную и примитивную подлость, потому что, по какой-то неведомой мне причине, вы как художник отказались от ответственности перед своими зрителями, нивелировали значение своего дара и, судя по всему, соглашаетесь не замечать несправедливость и жестокость, которые нас окружают каждодневно, только потому, что у вас достаточно денег, и этот свой комплекс пытаетесь проецировать на меня и моих коллег. У меня его нет. Да, я зарабатываю деньги, но деньги - это еще не все. Богатые тоже плачут. Поэтому, если вы посчитаете мои аргументы весомыми, а меня достойным собеседником, давайте мы с вами подискутируем и таким образом выясним истину", - сказал Трескунов.



Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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  • 302847066
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:49
Цитата: G32
Россия либо станет

не, не станет.
у ней осбоый путь, потому как на одну хромосому больше lol
 
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  • 302847066
 G32 (Посетители) Сегодня, 12:43
Никита такой же рупор пропаганды, как Соловьёв или Киселёв. Некогда самобытный режиссёр, снимавший неплохие фильмы, от страха теперь несёт околесицу с оттенком быдлячества. Это так же отражается и на его современных фильмцах, которые, кстати, и спонсируются его любимой властью.

Я не слушал что говорит парень на видео - не интересно. Навальный никогда ничего не добьётся. Россия либо станет социалистическим Великим Государством, без частной собственности, без олигархов, без предпринимательства как такового, либо же просто перестанет существовать как единое целое.
 
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  • 618965450
 Феникс (Посетители) Сегодня, 12:37
Ух ты яйца курицу учат!

Мне кажется, мы свою страну очень любим ...


Когда кажется – креститься надо.
 
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  • дорожник
  • 618965450
 Ирон (Посетители) Сегодня, 12:31
Парень ставь точку на своей актёр карьере.власть может и плоха но лучше чем при алкаше призеденте.многие давят Россию указывают на власть плохую.а как там европе или США всели там так хорошо .стреляют народ гребные партии ЛГБТ что еше они хотят .колония им нужна а не Россия.
 
-1
  • 618965450
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 302847066 (Посетители) Сегодня, 12:29
Как судили Навального, это вообще треш. Не суд, а судилище,я уже не говорю про то, что когда смотрел новости по центральным российским каналам,там перевернули всё с ног, на голову. Вырезали всё что можно, оставили отдельные фразы. Не пустили другие СМИ, кроме прокремлёвских. Но сейчас время интернета, по этому кто хочет правды,найдёт, она есть, только надо захотеть её найти и принять. Всему, своё время... А парень красавчик, сила в правде!!!
 
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  • 302847066
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:13
Цитата: master_kz
этот мамкин революционер

почему вы -в данном случае я имею ввиду всех "правильнодумающих", все время оскорбляете тех, кто имеет свое мнение, отличное от вашего?
парень высказал свое мнение, при чем очень уважительно высказался о таланте Михалкова - но для вас он все равно "мамкин революционер".
а вы чей?
Цитата: master_kz
не говорит о том, что было до этих 20 лет?

при чем здесь то, что было до этого? или вы про печенегов?
парень конкретно говорит о той власти которая у руля была все это врем яи привела к катастрофическим последствиям.
не переворачивайте факты.
 
-5
  • Василий Кравчук
  • Барабашка
  • Сергей Владимиров
  • 302847066
  • MadJack
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Кинст
  • Ирон
  • Вован
  • sergei 66
  • 618965450
 master_kz (Посетители) Сегодня, 11:10
Мы протестуем против государственности, которая здесь сформировалась за эти 20 лет,

А почему этот мамкин революционер не говорит о том, что было до этих 20 лет? Строго с 2000-го отсчет ведет, ох уж эти суфлеры.-)
 
-1
  • Ирон
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Барабашка
  • Сергей Владимиров
  • 302847066
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:57
Мы протестуем против государственности, которая здесь сформировалась за эти 20 лет, и неотъемлемыми компонентами которой являются замалчивание, ложь, беззаконие, несправедливость, беспредел и унижение человеческого достоинства

так и есть.
жаль, что не все это понимают.
 
 

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