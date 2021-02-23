Многодетные матери в «Нур Отане»: требуем платить пособие по 42 500 каждому ребенку

Около 60 многодетных матерей пришли 22 февраля к головному офису правящей партии «Нур Отан». Женщины потребовали, чтобы государство платило каждому ребенку из многодетной семьи по 42 500 тенге, решило их жилищные проблемы, а также прекратило преследования активисток из их рядов.— Вчера опять повторилась трагедия. Мы слышали, что в Жамбылской области власти обвиняют саму женщину, якобы оставившую своих детей в опасности. Это неправильно. Несчастные случаи часто стали происходить с детьми — это своего рода предупреждение для власти. Но она, похоже, не понимает. Платит по 10 000 тенге на ребенка — этого ни на что не хватает. Пусть платят по 42 500 каждому ребенку. Тогда женщине не надо будет выбегать из дома, чтобы прокормить. Я тоже заперла детей и оставила одних. Вот потеряли детей, обивая пороги инстанций, — рассказывает мать восьмерых детей Жумагыз Кокешова.Многодетные матери пожаловались на маленький размер пособий, недостаточный объем соцподдержки и высокие цены.— Перед выборами «Нур Отан» обещал народу благополучие. Потом сообщили, что с нового года «повысили пособия». Это всего 1,5–2 тысячи тенге. Это 1,5–2 литра масла. И его хватит лишь на несколько дней. Сахар, мука, макароны подорожали. 25-килограммовая мука стоит уже 7 000 тенге. А среди нас есть такие, кого лишили пособия из-за «лишних» 23 тенге. Наши требования: нам не нужна ваша адресная социальная помощь, первоочередно решите жилищный вопрос. Во-вторых, пусть дают по 42 500 тенге вне зависимости от количества детей. Два года назад погибли пятеро детей в одной семье, точно такая же ситуация повторилась в Жанатасе. Кто гарантирует, что подобное не случится с нами завтра?! — говорит одна из протестующих Асыл Ошакбаева.Находясь в здании «Нур Отана», женщины кричали: «Пусть выйдут депутаты!», «Жильё!» Представители партии пригласили женщин в зал заседаний, но без СМИ, тогда протестующие отказались от бесед.Во время акции одна из протестующих Айнур Омирзакова рассказала, что полиция задержала местную активистку Ферузу Сапар по пути в Жамбылскую область, где женщины намеревались поддержать семью, потерявшую пятерых детей. Омирзакова рассказала, что до сих пор не знает, где находится Сапар. Женщины потребовали прекратить преследования активисток, «поднимающих насущные проблемы».— Полагаю, им [власти] не нравится, что мы говорим правду. Правда в том, что упал уровень жизни, что дети умирают не просто так, что экономика в упадке. Этого власти не признают. Сколько людей до этого еще задерживали, — говорит Айнур Омирзакова.В связи с этими комментариями Азаттык обратился в полицию, но ответов пока нет.В полдень к протестующим женщинам вышел первый заместитель председателя городского филиала партии «Нур Отан» Даулет Карибек.— По улице Кенесары находится общественная приемная. Все озвученные вопросы можете оставить там письменно, без шума. Те вопросы, что в нашей компетенции, мы решим там же, — сказал представитель партии.В ответ женщины возмутились, что «пользы от письменных ответов нет», и упрекнули, что «на предыдущие обращения никто не ответил».Протесты многодетных матерей в Казахстане усилились после трагедии в семье Ситер в феврале 2019 года. Спустя время власти заявляли, что в Казахстане растет иждивенчество и что необходимо с этим явлением бороться. Как следствие, правительство изменило условия выдачи пособий, а парламент и президент поддержали новые условия оказания социальной помощи, в итоге многодетные мамы стали получать меньше денег.Сейчас в Казахстане многодетным семьям оказывают помощь следующим образом: семье с четырьмя детьми платят 42 496 тенге, с пятью детьми — 53 127 тенге, на шестерых — 63 757 тенге, на семерых и больше — 74 388 тенге. Многодетные матери заявляли, что нынешний размер соцпомощи не соответствует их ожиданиям, они требовали вернуть пособие по 21 000 тенге на каждого ребенка, а сегодня выдвинули новое требование — платить по 42 500 на каждого ребенка.