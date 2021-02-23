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Многодетные матери в «Нур Отане»: требуем платить пособие по 42 500 каждому ребенку

Просмотров:374 Опубликовано: Сегодня, 11:15
Многодетные матери в «Нур Отане»: требуем платить пособие по 42 500 каждому ребенку
Фото из открытых источников
Около 60 многодетных матерей пришли 22 февраля к головному офису правящей партии «Нур Отан». Женщины потребовали, чтобы государство платило каждому ребенку из многодетной семьи по 42 500 тенге, решило их жилищные проблемы, а также прекратило преследования активисток из их рядов.

— Вчера опять повторилась трагедия. Мы слышали, что в Жамбылской области власти обвиняют саму женщину, якобы оставившую своих детей в опасности. Это неправильно. Несчастные случаи часто стали происходить с детьми — это своего рода предупреждение для власти. Но она, похоже, не понимает. Платит по 10 000 тенге на ребенка — этого ни на что не хватает. Пусть платят по 42 500 каждому ребенку. Тогда женщине не надо будет выбегать из дома, чтобы прокормить. Я тоже заперла детей и оставила одних. Вот потеряли детей, обивая пороги инстанций, — рассказывает мать восьмерых детей Жумагыз Кокешова.

Многодетные матери пожаловались на маленький размер пособий, недостаточный объем соцподдержки и высокие цены.

— Перед выборами «Нур Отан» обещал народу благополучие. Потом сообщили, что с нового года «повысили пособия». Это всего 1,5–2 тысячи тенге. Это 1,5–2 литра масла. И его хватит лишь на несколько дней. Сахар, мука, макароны подорожали. 25-килограммовая мука стоит уже 7 000 тенге. А среди нас есть такие, кого лишили пособия из-за «лишних» 23 тенге. Наши требования: нам не нужна ваша адресная социальная помощь, первоочередно решите жилищный вопрос. Во-вторых, пусть дают по 42 500 тенге вне зависимости от количества детей. Два года назад погибли пятеро детей в одной семье, точно такая же ситуация повторилась в Жанатасе. Кто гарантирует, что подобное не случится с нами завтра?! — говорит одна из протестующих Асыл Ошакбаева.

Находясь в здании «Нур Отана», женщины кричали: «Пусть выйдут депутаты!», «Жильё!» Представители партии пригласили женщин в зал заседаний, но без СМИ, тогда протестующие отказались от бесед.

Во время акции одна из протестующих Айнур Омирзакова рассказала, что полиция задержала местную активистку Ферузу Сапар по пути в Жамбылскую область, где женщины намеревались поддержать семью, потерявшую пятерых детей. Омирзакова рассказала, что до сих пор не знает, где находится Сапар. Женщины потребовали прекратить преследования активисток, «поднимающих насущные проблемы».

— Полагаю, им [власти] не нравится, что мы говорим правду. Правда в том, что упал уровень жизни, что дети умирают не просто так, что экономика в упадке. Этого власти не признают. Сколько людей до этого еще задерживали, — говорит Айнур Омирзакова.

В связи с этими комментариями Азаттык обратился в полицию, но ответов пока нет.

В полдень к протестующим женщинам вышел первый заместитель председателя городского филиала партии «Нур Отан» Даулет Карибек.

— По улице Кенесары находится общественная приемная. Все озвученные вопросы можете оставить там письменно, без шума. Те вопросы, что в нашей компетенции, мы решим там же, — сказал представитель партии.

В ответ женщины возмутились, что «пользы от письменных ответов нет», и упрекнули, что «на предыдущие обращения никто не ответил».

Протесты многодетных матерей в Казахстане усилились после трагедии в семье Ситер в феврале 2019 года. Спустя время власти заявляли, что в Казахстане растет иждивенчество и что необходимо с этим явлением бороться. Как следствие, правительство изменило условия выдачи пособий, а парламент и президент поддержали новые условия оказания социальной помощи, в итоге многодетные мамы стали получать меньше денег.

Сейчас в Казахстане многодетным семьям оказывают помощь следующим образом: семье с четырьмя детьми платят 42 496 тенге, с пятью детьми — 53 127 тенге, на шестерых — 63 757 тенге, на семерых и больше — 74 388 тенге. Многодетные матери заявляли, что нынешний размер соцпомощи не соответствует их ожиданиям, они требовали вернуть пособие по 21 000 тенге на каждого ребенка, а сегодня выдвинули новое требование — платить по 42 500 на каждого ребенка.



Источник: azattyq.org
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Комментарии ( 2 )

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  • G32
 Феникс (Посетители) Сегодня, 13:14
Планировать семью надо трезво без лирики, если вы хотите чтобы ваши дети были счастливы. Есть возможность содержать семью, тогда хоть десять, а так растить детей с надеждой на помощь от государства, НЕ ТЕ ВРЕМЕНА. Пособия на детей и раньше были маленькими лет 30 назад, но было бесплатным: образование; медицина; жильё и т.д. А сейчас каждый сам должен понимать и продумывать на два шага вперёд будущее своей семьи.
 
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G32 (Посетители) Сегодня, 12:47
Странные люди...
 
 

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