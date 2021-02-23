Аймагамбетов назвал основные проблемы образования в Казахстане

Министр ответил на вопросы о среднем и высшем образовании.



Плохое оснащение, малокомплектные классы в сельских школах, низкое качество подготовки педагогов, медленный Интернет — все эти проблемы осложняют получение хорошего образования в Казахстане. О том, как Министерство образования и науки планирует их решать, в интервью Liter.kz рассказал глава ведомства Асхат Аймагамбетов.



Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов ответил на вопросы по поводу разрыва в качестве образования между сельскими и городскими школами. В сельских, малокомплектных школах есть сложности с доступом к высокоскоростному Интернету и дефицит кадров. Но на множество проблем в министерстве уже нашли решения.



«Тут предстоит большая работа. Нам нужно будет решить проблемы с инфраструктурой, качественного доступа к Интернету, обеспечения школ современными кабинетами физики, биологии и химии, цифровыми образовательными ресурсами. Необходимо дать сельским детям доступ к дополнительному образованию, решить вопрос с пришкольными интернатами, подвозом и таким образом создать благоприятную среду. В особом ряду стоят вопросы обеспечения квалифицированными педагогами», – сказал министр.



Говоря о разрыве в качестве знаний, надо глубже рассмотреть на проблему. Сельские школьники в некоторых регионах показывают знания гораздо выше, нежели их городские ровесники из других областей. Асхат Аймагамбетов привел в пример Северо-Казахстанскую область. Разрыв между сельскими и городскими школами в регионе достаточно большой, при этом некоторые сельские школы дают более качественное образование, чем городские. Такая ситуация в Туркестанской, Кызылординской, Атырауской и некоторых других областях, то есть в данном случае речь идет не только о разнице в качестве между городом и селом, но в большей степени между регионами Казахстана.



Еще одной проблемой малокомплектных школ стала нехватка педагогов. Это связано с тем, что в селах мало детей, мало классов и, соответственно, мало нагрузки. У педагогов почасовая оплата труда, ставка — 18 часов в неделю. В малокомплектных сельских школах может быть такое, что у учителя на всю школу всего восемь часов преподавания в неделю. Это меньше половины ставки.



«То есть в малокомплектных школах обычно совмещенные классы и бывает такое, что несколько разных предметов ведет один учитель. Добавьте сюда старые или отсутствующие кабинеты физики, химии и так далее. О каком качестве тогда может идти речь? Поэтому мы работаем над повышением оплаты труда, над строительством школ-интернатов в селах, подготовке педагогов по смежным специальностям, повышению квалификации действующих учителей, обеспечению Интернетом и так далее», – пояснил министр.



Профессиональная ориентация выпускников вузов тоже вызывает много вопросов. Большинство абитуриентов не знают, по какой специальности учиться. Министр подтвердил, что проблема существует уже давно, и что нельзя говорить, будто она решена.



«Профориентационная работа — это не просто, когда в 11-м классе проводят классный час или приходит представитель из вуза и рекламирует вуз. Во-первых, это очень поздно. Во-вторых, это абсолютно неэффективно. Профориентационная работа минимум должна начинаться с шестого-седьмого класса. Необходимо сначала понять ребенка, его способности, склонность к определенным профессиям, его желания и темперамент – это и профдиагностика, и целый комплекс мер», – сказал глава МОН РК.



Он считает, что детям нужно объяснять, какие специальности востребованы на рынке, а какие — нет, рассказывать о самих профессиях, организовывать профессиональные пробы и возрождать когда-то популярные учебно-производственные комбинаты (УПК). Очень много выпускников не могут найти работу, так как не разбирались в том, какую специальность выбрать, а также что их ждет в будущем.



«Вот у нас многие обучаются на учителей казахского языка и потом не могут найти работу по специальности. У нас перепроизводство таких специалистов, то есть эти люди не получили вовремя информацию, что на рынке труда много учителей казахского языка. Этот человек, может, и не выбрал бы эту специальность. Может, он пошел бы учиться на учителя английского языка, на историка. Или же на физика, учителя начальных классов, их нам как раз не хватает. Это серьезная проблема. Сейчас наше министерство, Министерство труда и социальной защиты населения, ряд негосударственных организаций очень серьезно и комплексно занимаются этим вопросом», – заявил Асхат Аймагамбетов.



Для повышения качества высшего образования вузам дали академическую свободу, а также отменили дипломы единого государственного образца. Аймагамбетов полагает, что это позволит синхронизировать как программы обучения в вузах, так и сам рынок труда.



«Как только мы начнем в этом году выдавать дипломы собственного образца, придет постепенно понимание, что диплом не дает никакой гарантии трудоустройства. То есть диплом означает, что человек освоил определенную программу. Дальше должна последовать сертификация. Например, выпускник закончил обучение на аудитора, но он дальше должен пройти сертификацию, ее проводят независимые организации. Чтобы стать учителем и работать в школе, нужно будет сдать национальный квалификационный тест и получить квалификацию «педагог». И только это даст возможность работать в школе, а не наличие диплома», – сказал министр.



Министерство образования совместно с Министерством труда, НПП «Атамекен» и профильными ассоциациями разрабатывают профессиональные стандарты по различным специальностям.



«Существуют профессиональные стандарты. Это, по сути, те компетенции, которые требуют от специалиста по конкретной профессии. Эти профстандарты определяет работодатель, и по ним вузы и колледжи должны готовить кадры: ассоциации, работодатели формируют список навыков и знаний, которыми должны обладать специалисты в определенной области. Наши вузы должны делать свои образовательные программы именно в соответствии с этими профессиональными стандартами. Тогда рынок получит того специалиста, в котором он нуждается», – сказал глава ведомства.



Помимо этого, МОН в 2020-2021 годах уже лишил 33 вуза 110 приложений к лицензиям, а еще у восьми вузов отозвал генеральную лицензию. Кроме того, 36 высших учебных заведений не допустили к размещению государственного образовательного заказа (там не будет грантов на обучение). В ведомстве считают, что закрывающиеся вузы являются лишь «фабрикой для печатания дипломов» и не дают качественного образования.



В феврале 2021 года журналист Михаил Козачков опубликовал на своем Telegram-канале письмо от коллектива Satbayev University на имя Президента РК Касым-Жомарт Токаева. Ученый совет вуза обвинил Министерство образования и науки РК в том, что ведомство непрофессионально отозвало лицензию у Казахской академии транспорта и коммуникации. Авторы письма утверждают, что министерство образования «принялось усложнять жизнь их университета». Мы не оставили этот факт без внимания и попросили Асхата Аймагамбетова прокомментировать ситуацию.



«Я хочу сказать одно: вся деятельность министерства проводится исключительно в рамках законодательства», – заявил министр.



Напомним, Казахскую академию транспорта и коммуникаций лишили лицензии в октябре 2020 года. Вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов рассказал причины того, почему такое происходит с некоторыми учебными заведениями. В конце февраля 2021 года ведомство отозвало лицензию у Казахского медицинского университета непрерывного образования.



Первую часть интервью с министром образования и науки Казахстана Асхатом Аймагамбетовым можно прочитать здесь. В нем он рассказал об основных трудностях, с которыми столкнулась страна по дистанционному обучению, которое пришлось ввести из-за пандемии коронавируса.