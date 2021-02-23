Председателей КСК будут наказывать за долгий переход на ОСИ

Председателей казахстанских КСК будут наказывать за долгий переход на ОСИ и ПТ. Вопрос об административной ответственности за непредоставление документов о переходе к ОСИ прорабатывает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства Еркебулан Дауылбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Еркебулан Дауылбаев напомнил, что министерство внесло изменения в правила содержания общего имущества объекта кондоминиума.



"C момента образования председатель ОСИ или доверенное лицо простого товарищества направляет в течение трех рабочих дней КСК, ПКСК, управляющим жилыми домами либо юридическим лицам, управляющим таким домом, уведомление. Одновременно в течение трех рабочих дней направляется уведомление в жилищную инспекцию", - объяснил он.



По словам Еркебулана Дауылбаева, далее в течение в трех рабочих дней составляется акт приема-передачи имущества из КСК в ОСИ или ПТ. Ведется передача финансовой, технической документации и других технических средств по объекту кондоминиума.



"Министерство прорабатывает вопрос установления административной ответственности за непредоставление технических, финансовых и иных документов. На практике руководители КСК, управляющих компаний и другие лица, занимающиеся управлением многоквартирным жилым домом, получают дополнительный доход от использования и передачи отдельных частей общего имущества ограниченного пользования в аренду, чего могут не знать собственники квартир, нежилого помещения", - отметил заместитель председателя комитета.



Напомним, сроки перехода многоквартирных жилых домов на новые формы управления оставили прежними несмотря на пандемию. Казахстанцы должны реорганизовать КСК и создать объединения собственников имущества (ОСИ) или простые товарищества (ПТ) до 1 июля 2022 года.