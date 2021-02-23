Мужчина «угнал» свою машину, чтобы получить страховые выплаты и не платить кредит

В Нур-Султане задержали мужчину, который инсценировал угон собственного автомобиля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.
"На канал "102" обратился житель столицы и сообщил о том, что неизвестные совершили угон его дорогостоящей автомашины марки "Toyota RAV 4", приобретенной в прошлом году в кредит с автосалона. Факт угона попал на камеры видеонаблюдения, где был замечен неизвестный мужчина, который на парковке возле дворца "Жастар" совершил угон, выехав за пределы города", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 53-летний потерпевший с целью получения страховых выплат и уклоняясь от выплат по кредиту, инсценировал угон собственной автомашины.
"Заранее обдумав преступный план, он нашел знакомых, которым обещал выплатить деньги за угон авто. Лжеугонщики похитили машину и реализовали ее в Алматинской области неустановленным лицам. В настоящее время исполнители угона задержаны и дали признательные показания", – дополнили в полиции.
В отношении владельца угнанной автомашины за заведомо ложный донос возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Также департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан, что за заведомо ложный донос предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.
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