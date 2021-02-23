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Мужчина «угнал» свою машину, чтобы получить страховые выплаты и не платить кредит

Просмотров:465 Опубликовано: Сегодня, 14:06
Мужчина «угнал» свою машину, чтобы получить страховые выплаты и не платить кредит
Фото из Сети интернет
В Нур-Султане задержали мужчину, который инсценировал угон собственного автомобиля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

"На канал "102" обратился житель столицы и сообщил о том, что неизвестные совершили угон его дорогостоящей автомашины марки "Toyota RAV 4", приобретенной в прошлом году в кредит с автосалона. Факт угона попал на камеры видеонаблюдения, где был замечен неизвестный мужчина, который на парковке возле дворца "Жастар" совершил угон, выехав за пределы города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 53-летний потерпевший с целью получения страховых выплат и уклоняясь от выплат по кредиту, инсценировал угон собственной автомашины.

"Заранее обдумав преступный план, он нашел знакомых, которым обещал выплатить деньги за угон авто. Лжеугонщики похитили машину и реализовали ее в Алматинской области неустановленным лицам. В настоящее время исполнители угона задержаны и дали признательные показания", – дополнили в полиции.

В отношении владельца угнанной автомашины за заведомо ложный донос возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Также департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан, что за заведомо ложный донос предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.


Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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chilian (Посетители) Сегодня, 16:59
Ну и вляпался же.
 
 

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