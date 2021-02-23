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Мамин высказался о возможности снижения пенсионного возраста

Просмотров:784 Опубликовано: Сегодня, 14:43
Мамин высказался о возможности снижения пенсионного возраста
Фото из открытых источников
Премьер-министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно снижения пенсионного возраста мужчин и женщин до 60 лет и возврата к солидарной пенсионной системе.

По словам Мамина, в настоящее время пенсионное обеспечение на всех трех уровнях – солидарная, базовая и накопительная пенсия, привязано к трудовому стажу.

При этом размер солидарной пенсии постепенно снижается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.

«Снижающийся размер солидарной пенсии должен компенсироваться возрастающим размером накопительной части пенсии за счет увеличения периода перечисления обязательных пенсионных взносов. Базовая пенсия предоставляется всем лицам, достигшим пенсионного возраста, в размере от 54 до 100% прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе (как до 1998 года, так и после этой даты)», – сказал премьер-министр.

То есть, чем дольше человек работал, тем выше размер базовой пенсии.

Между тем ранний выход на пенсию не позволяет сформировать достаточный объем пенсионных накоплений для получения адекватных пенсионных выплат в старости из-за непродолжительного периода перечисления пенсионных взносов. Кроме того, это отражается также и на размере базовой пенсии, заключил Аскар Мамин.


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