Как узнать, сколько человек прописано в квартире

Существует два способа.



Специалисты филиала "Правительства для граждан" рассказали, как быстро проверить, сколько человек прописано в квартире, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу филиала НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".



По информации пресс-службы филиала, владельцу жилой недвижимости можно узнать количество прописанных граждан двумя способами.



Первый – через портал Egov.kz. Для этого нужно авторизоваться на портале, ввести ИИН и пароль либо с помощью электронной цифровой подписи. Перейти в личный кабинет и в разделе "Имущество" выбрать опцию "Показать/скрыть список зарегистрированных лиц".



Второй способ – через Telegram-бот EgovKzBot2.0 (найти его можно по ссылке или в поиске – @Kenes1414Bot). Нажать старт и перейти в категорию "Услуги". В разделе "Недвижимость" выбрать "Сколько людей прописано в моей квартире".



"Если в собственности несколько квартир – выбрать нужный адрес из появившегося списка. На мобильный придет сообщение с проверочным кодом, который необходимо будет ввести.



Результат будет готов в течение нескольких минут. Для получения услуги нужно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан", – добавили в ведомстве.



Напомним, что электронную цифровую подпись (ЭЦП) можно получить удаленно, а для того, чтобы пользоваться одноразовым смс-паролем, нужна регистрация в Базе мобильных граждан (БМГ). Она так же доступна в режиме онлайн, через "виртуальный ассистент".