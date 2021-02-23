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Как узнать, сколько человек прописано в квартире

Просмотров:586 Опубликовано: Сегодня, 15:20
Как узнать, сколько человек прописано в квартире
Иллюстративное фото
Существует два способа.

Специалисты филиала "Правительства для граждан" рассказали, как быстро проверить, сколько человек прописано в квартире, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу филиала НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

По информации пресс-службы филиала, владельцу жилой недвижимости можно узнать количество прописанных граждан двумя способами.

Первый – через портал Egov.kz. Для этого нужно авторизоваться на портале, ввести ИИН и пароль либо с помощью электронной цифровой подписи. Перейти в личный кабинет и в разделе "Имущество" выбрать опцию "Показать/скрыть список зарегистрированных лиц".

Второй способ – через Telegram-бот EgovKzBot2.0 (найти его можно по ссылке или в поиске – @Kenes1414Bot). Нажать старт и перейти в категорию "Услуги". В разделе "Недвижимость" выбрать "Сколько людей прописано в моей квартире".

"Если в собственности несколько квартир – выбрать нужный адрес из появившегося списка. На мобильный придет сообщение с проверочным кодом, который необходимо будет ввести.

Результат будет готов в течение нескольких минут. Для получения услуги нужно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан", – добавили в ведомстве.

Напомним, что электронную цифровую подпись (ЭЦП) можно получить удаленно, а для того, чтобы пользоваться одноразовым смс-паролем, нужна регистрация в Базе мобильных граждан (БМГ). Она так же доступна в режиме онлайн, через "виртуальный ассистент".


Источник: arnapress.kz
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Комментарии ( 1 )

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FL (Посетители) Сегодня, 15:51
Второй способ – через Telegram-бот EgovKzBot2.0 (найти его можно по ссылке или в поиске – @Kenes1414Bot). Нажать старт и перейти в категорию "Услуги". В разделе "Недвижимость" выбрать "Сколько людей прописано в моей квартире".

Нет такого бота, есть группа, но толку нет
 
 

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