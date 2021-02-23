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Аптечки бесплатно раздадут малообеспеченным семьям в Казахстане

Просмотров:34 Опубликовано: Сегодня, 17:19
Аптечки бесплатно раздадут малообеспеченным семьям в Казахстане
Фото из открытых источников
Семьям-получателям адресной социальной помощи бесплатно раздадут 145 тысяч комплектов медицинских аптечек, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В комплект входят термометры, маски, дезинфицирующие средства и нестероидные противовоспалительные препараты.

Отделы координации занятости и социальных программ, сельские акиматы доставят аптечки до получателей до июня этого года.

Состав аптечек разработало Министерство здравоохранения, финансируется проект за счёт гранта Азиатского банка развития. Реализует закупку ПРООН.

Президент Казахстана ещё 10 июля 2020 года поручил обеспечить малообеспеченные семьи медикаментами и первичными медицинскими средствами защиты для снижения уровня распространения коронавирусной инфекции.


Источник: alau.kz
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