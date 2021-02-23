Бесплатным пивом мотивируют молодых людей на вакцинацию от COVID-19

Две трети израильтян уже вакцинированы, власти активизируют усилия, чтобы убедить молодых людей и тех, кто не решается получить прививку от COVID-19.



Ранее в Тель-Авиве предложили жителям, получающим прививку от КВИ, попробовать бесплатно пиццу и десерты. Также в городе Бней-Брак вакцинирующихся угощали тушеным мясом. Но в Тель-Авиве подняли планку — установили передвижную станцию вакцинации в местном пабе и предложили бесплатный напиток всем, кто прививается впервые.



После чего десятки жителей, а также небольшая часть пожилых местных жителей собрались возле бара.



40-летний владелец предприятия общественного питания Дэнни Зак сказал, что средства массовой информации преувеличили опасность коронавируса, но он, тем не менее, решил сделать вакцинацию, потому что пострадал от последствий многократных запретов на его бизнес.



«Я делаю это ради своего бизнеса, чтобы получить сертификат, снимающий ограничения. Последний год был тяжелым», — сказал он.



50-летняя Этти, администратор адвокатской конторы, сказала, что не хотела быть в числе первых людей, которым сделают вакцину.



«Данная вакцина новая, я хотела подождать и посмотреть. К тому же я боюсь иголок. Но прошло два месяца, и плохих историй не слышала. К тому же я хочу поехать к родителям. На мой взгляд, мы все должны вакцинироваться», — пояснила Этти.



К слову, начиная с воскресенья люди, предъявившие Green Pass, подтверждающие, что они получили две дозы вакцины или перенесли COVID-19 и выздоровели, смогут посещать тренажерные залы, бассейны, отели, культурные мероприятия и места отправления культа. Кроме того, после вакцинации торговые центры, магазины, рынки, музеи и библиотеки будут открыты.