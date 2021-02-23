Пикет «за свободу политзаключённых» прошёл в Уральске

На центральной площади Уральска у городского акимата прошел пикет жителя города Бекболата Утебаева. Он развернул плакат «Свободу политзаключенным. Freedom for political prisoners».



— У нас в Казахстане очень много политзаключенных, которые сидят в заточении, которые преследуются. Я требую освободить всех политических заключенных, прекратить репрессии против политических заключенных и активистов по лживым обвинениям, по статье «экстремизм». Активисты — не экстремисты! — сказал Бекболат Утебаев.



Власти преследуют активистов за гражданскую позицию и «борьбу с коррупцией», считает Утебаев. Он потребовал привлечь к ответственности судей и прокуроров, которые рассматривали уголовные дела в отношении активистов.



В ходе пикета на площади находились два сотрудника полиции. К Утебаеву они не приближались. Прекратить акцию протеста потребовали от пикетирующего сотрудники акимата, которые пришли на место спустя 15 минут после начала акции.



— Покажите мне статью закона, которая запрещает мне проводить здесь пикеты. Нет такой статьи. Но есть статья Конституции, которая разрешает мне свободно высказывать своё мнение в одиночной акции, — ответил сотрудникам акимата Утебаев на требование прекратить пикет.



После того как сотрудники акимата ушли, Утебаев свернул плакат и покинул площадь.



Перед началом пикета Утебаев и ещё около десятка людей подали уведомление о проведении мирного митинга. Согласно действующему законодательству, проведение мирных акций протеста возможно только при согласовании с властями. Необходимо уведомить акимат за пять дней до даты проведения.



За 2020 год власти Уральска отказали в проведении примерно 20 мирных акций. Чаще всего причиной отказа становились карантинные меры в связи с пандемией.