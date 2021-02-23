Учителя используют шпионскую технику для сдачи квалификационных тестов

Ради возможности заработать повышение зарплаты казахстанские учителя готовы нарушать Уголовный кодекс



Серьезные нарушения выявлены при проведении квалификационного тестирования для педагогов в Казахстане. Учителя проносили с собой шпаргалки и запрещенные предметы, нарушая тем самым Уголовный кодекс страны.



Директор Национального центра тестирования Казахстана Дидар Смагулов на своей странице в Facebook сообщил, что если в прошлом году было выявлено всего 1202 педагога, нарушивших правила квалификационного теста, то только за 19 дней нынешнего года пытались списать на экзаменах 349 учителей.



"К сожалению, некоторые коллеги приняли наше почтение за слабость и начали массово использовать запрещенные предметы. Выявлены массовые случаи использования микронаушников и микрофонов, которые в принципе ограничены в обороте, и за их использование есть уголовная статья", - написал в соцсетях глава Наццентра.



Директор национального центра тестирования заявил, что предложил Минобразования необходимость осмотра учителей во время сдачи НКТ на предмет наличия запрещенных предметов, иными словам, обыска.



"Доверяй, но проверяй" работает намного лучше", - резюмировал Смагулов, задаваясь вопросам, чему могут научить такие учителя.

Отметим, что педагоги Казахстана ежегодно проходят квалификационный тест. Ранее учителей не проверяли на наличие запрещенных предметов (смартфонов, шпаргалок и других устройств) перед сдачей тестирования, однако после участившихся случаев в планах Минобразования осматривать учителей во время сдачи Нацквалтеста.



На первом этапе педагоги сдают национальный квалификационный тест, на втором получат квалификационную оценку, а на третьем этапе пройдет проверка комплексного, аналитического обобщения итогов деятельности педагога (портфолио).



После прохождения летней аттестации учителя смогут получить надбавку к заработной плате.