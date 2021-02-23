Мошенники собирают деньги на поиски мальчика в Байконуре

Мошенники решили заработать на трагедии в Байконуре. В соцсетях распространяется сообщение о сборе средств для оплаты работы водолазов, задействованных в поисках пропавших семилетних мальчиков, передает Today.kz со ссылкой на zakon.kz.Автор сообщения отмечает, что за час работы водолазов необходимо заплатить 25 тысяч тенге. А ищут одного из детей уже третьи сутки.В ДЧС региона отметили, что все поисково-спасательные работы выполняются за счет бюджета."К сожалению, мошенники таким способом хотят заработать деньги. Все поисково-спасательные работы выполняются за счет бюджета. Номер уже заблокирован. Все данные переданы в ДП области", - сообщили в ведомстве.Напомним, дети пропали 20 февраля. Утром после тренировки они вышли из бассейна, но до дома не добрались.Тело одного из мальчиков нашли на следующий день в реке Сырдарья. Установлено, что он утонул.Второго ребенка продолжают искать спасатели, полицейские и добровольцы - всего более 250 человек.