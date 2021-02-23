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Мошенники собирают деньги на поиски мальчика в Байконуре

Просмотров:4 Опубликовано: Сегодня, 21:51
Мошенники собирают деньги на поиски мальчика в Байконуре
Иллюстративное фото
Мошенники решили заработать на трагедии в Байконуре. В соцсетях распространяется сообщение о сборе средств для оплаты работы водолазов, задействованных в поисках пропавших семилетних мальчиков, передает Today.kz со ссылкой на zakon.kz.

Автор сообщения отмечает, что за час работы водолазов необходимо заплатить 25 тысяч тенге. А ищут одного из детей уже третьи сутки.

В ДЧС региона отметили, что все поисково-спасательные работы выполняются за счет бюджета.

"К сожалению, мошенники таким способом хотят заработать деньги. Все поисково-спасательные работы выполняются за счет бюджета. Номер уже заблокирован. Все данные переданы в ДП области", - сообщили в ведомстве.
Напомним, дети пропали 20 февраля. Утром после тренировки они вышли из бассейна, но до дома не добрались.

Тело одного из мальчиков нашли на следующий день в реке Сырдарья. Установлено, что он утонул.

Второго ребенка продолжают искать спасатели, полицейские и добровольцы - всего более 250 человек.

Мошенники собирают деньги на поиски мальчика в Байконуре


Источник: today.kz
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