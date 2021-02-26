Скандальное видео с судьёй из Караганды: вопрос рассмотрят в Верховном суде





Ранее управление санэпидемконтроля направило письма по месту работы нарушителя для привлечения к дисциплинарной ответственностиПоступок судьи Карагандинского областного суда Естая Исабекова, организовавшего юбилей своей матери во время карантина, рассмотрят в Верховном суде, сообщает телеканал "Астана ТВ"."Комиссия по судейской этике рассмотрела поведение судьи Исабекова в ресторане "Рубин" и приняла решение, что он совершил поступок как противоречащий Кодексу судейской этики. Комиссия обратилась в пленарное заседание карагандинского областного суда, чтобы рассмотрели вопрос о направлении материалов в судебное жюри Верховного суда", - сообщил судья-координатор по работе со СМИ Карагандинского областного суда Еркеш Маукен.Как сообщалось, скандальное видео с карагандинским судьей распространилось в соцсетях.Мониторинговая группа в ходе проверки ресторана "Рубин" в Караганде посетила юбилей матери Исабекова. На видео судья разговаривает с проверяющими на "ты" и требует от полицейского снять маску, чтобы узнать, кто он, а также говорит, что в ресторане отдыхают прокуроры.В управлении санитарно-эпидемиологического контроля Караганды прокомментировали Sputnik Казахстан видео тоя, на котором запечатлен судья Естай Исабеков.Как заверили в ведомстве, организатором мероприятия оказался брат Исабекова."Согласно письменному заявлению от 12 февраля 2021 года Естая Исабекова, организатором мероприятия был его брат А. Исабеков. Нарушителю выписали штраф по 425 статье Кодекса об административных правонарушениях. Для физических лиц сумма штрафа составляет 30 месячных расчетных показателей (87 510 тенге)", – сообщили в ведомстве.Также дополнительно нарушителям были направлены письма по месту работы для привлечения к дисциплинарной ответственности.