Эксперт об ответе Мамина на депутатский запрос: «Завтрашние пенсионеры будут нищими»

На днях премьер-министр РК Аскар Мамин сказал, что базовая пенсия предоставляется всем лицам, достигшим пенсионного возраста, в размере от 54 до 100% прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. Этими словами, по мнению казахстанского экономиста Марата Абдурахманова, глава Кабмина чуть ли не прямым текстом заявил, что, мол, ребята, пенсию не ждите, вы будете жить в старости и в нищете, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».



Выступлением Аскара Мамина экономист заинтересовался неслучайно. Он «примерил» ситуацию на себя и понял, что будет получать пенсию в пределах 17 151 - 34 302 тыс тенге — это как раз-таки 50% до 100% от минимального прожиточного минимума.



«И я такой не один. Это будет 94% казахстанцев, которые также получат небольшую пенсию, на которую мы не сможем оплатить даже коммунальные услуги в старости. У меня, к примеру, частный дом. Счет за коммуналку составляет 35 тыс тенге», — говорит Марат Абурахманов.



Эксперт напомнил, что в соответствии с Конституцией, всем гражданам Казахстана гарантируется минимальный размер пенсии, который в прошлом году составлял 38 636 тенге, а нынче — 43 272 тенге. К слову, еще в начале текущего года в ЕНПФ отмечали, что минимальный размер базовой пенсии с 2021-го составит 18 524 тенге для тех, чей совокупный трудовой стаж и стаж участия в пенсионной системе составляет менее 10 лет. За каждый год трудового участия добавляются 2% от прожиточного минимума. Максимальный размер базовой пенсии при трудовом стаже 33 года и более составит 100% прожиточного минимума, или 34 302 тенге.



«Как рассчитывается пенсия? К примеру, у меня к 63 годам будет накоплено 5 млн пенсионных отчислений. Эта сумма делится на 12 — так называемый срок «дожития» (для мужчин — прим. NT). В месяц выходит 34 722 тенге. Это не считая инфляцию и процента на инвестдоход. Тем, кому не будет хватать на минимальную пенсию, обещают доплачивать из государственной казны. Как это называется? По-хорошему, — мошенничеством. Надо донести до большинства, что 94% всех граждан страны могут вообще не рассчитывать на пенсию, потому она будет равна минимальному прожиточному минимуму. Это слова Мамина. А те, кто отработали на базаре, им дадут максимум — половину от 34 302 тенге. Представляете? Завтрашние пенсионеры будут нищими. Всем гражданам говорят, что вы будете жить в бедности. Это касается и врачей, и учителей, и всех, кто поддержал партию «Nur Otan» на последних выборах. Выступление Мамина – это скандал, потому что всем говорят, что «ребята, пенсию не ждите». А пенсионный возраст никто снижать не будет, потому что не факт, что вы доживете до него при нынешнем прожиточном минимуме и минимальной заработной плате», — добавляет эксперт.



По мнению Марата Абдурахманова, каждый год ЕНПФ должен возмещать инфляцию, в том числе и на ту сумму, которую изымают казахстанцы.



«Должна доначисляться сумма инфляции на инвестдоход и тогда количество людей, которые могут рассчитывать на снятие части пенсионных, вырастит до 18%, но этот вопрос никто не поднимает», — замечает экономист.



Особое возмущение у собеседника вызывает методика по формированию МПМ (минимального прожиточного минимума — прим. NT), от которого и зависит уровень пенсии казахстанцев.



«Нам говорят о сумме прожиточного минимума, которая равна 34 302 тенге. Откуда взялась эта цифра? С потолка? Туда, как известно, входят 38 наименований продуктов питания и некоторые виды коммунальных услуг. А как же вода, тепло, канализация, сотовая связь, проезд, одежда? Это все просто не заложено в эти 34 302 тенге. А сейчас к этой необоснованной цифре, у которой даже нет четкого расчета, премьер-министр привязывает пенсию большинства граждан страны», — негодует эксперт.



Спикер отмечает, что в советское время МПМ рассчитывался на каждого члена семьи от 0 до 63+ лет.



«В него включались: налоги, продовольствие, одежда, жилье, медицина, образование, развитие, транспорт, связь, услуги социально-культурного назначения. В соответствии с законом РК «О прожиточном минимуме» от 16 ноября 1999 года, МПМ в суверенном Казахстане начали считать на одного человека. Более того, по той методике из расчета убрали жилье, налоги, одежду, развитие, транспорт, услуги социально-культурного назначения. А продовольствие стали рассчитывать только на тех, кому 0-5 и 18-63+ лет. А образование исключили у казахстанских малышей (0-5 лет) и пенсионеров (63+). В соответствии с законом РК «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях» от 19 мая 2015 года исключено все, кроме пункта «образование» для 12-17-летних казахстанцев и — «продовольствие» для тех, кому за 63 года», — приводит данные М. Абдурахманов.



Как резюмировал спикер, для целей взимания налогов ввели отчисления и взносы на обязательное социально-медицинские страхование.



По данным бюро национальной статистики, только 3,76 млн человек осуществляют выплаты налогов на постоянной основе, то есть все 8,5 млн граждан теперь будут платить за здравоохранение, для этого придумали ЕСП. Для обозначения безработных был придуман термин выбывшая из экономического оборота рабочая сила, а это около 4 млн человек. Для этих людей вообще не предусмотрены ни пособия, ни льготы, ни даже медицинское обслуживание.