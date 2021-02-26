Токаев встретился с основателями Kaspi.kz

Стороны обсудили реализацию государственных цифровых проектов с участием компании.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял основателей Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, которые рассказали Главе государства о работе и достижениях компании, передает Акорда.



Во время встречи, Президенту рассказали, что крупные глобальные инвесторы начали проявлять интерес к Казахстану после того, как акций Kaspi.kz успешно разместились на Лондонской фондовой бирже.



Также они обсудили рост объема безналичных платежей и расширение сфер их применения, а также реализация государственных цифровых проектов с участием компании.



По итогам встречи стороны обозначили перспективные сотрудничества госорганов и компании, в частности в вопросах развития безналичных платежей в Казахстане.