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Токаев встретился с основателями Kaspi.kz

Просмотров:35 Опубликовано: Сегодня, 12:03
Токаев встретился с основателями Kaspi.kz
Фото: Акорда
Стороны обсудили реализацию государственных цифровых проектов с участием компании.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял основателей Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, которые рассказали Главе государства о работе и достижениях компании, передает Акорда.

Во время встречи, Президенту рассказали, что крупные глобальные инвесторы начали проявлять интерес к Казахстану после того, как акций Kaspi.kz успешно разместились на Лондонской фондовой бирже.

Также они обсудили рост объема безналичных платежей и расширение сфер их применения, а также реализация государственных цифровых проектов с участием компании.

По итогам встречи стороны обозначили перспективные сотрудничества госорганов и компании, в частности в вопросах развития безналичных платежей в Казахстане.


Источник: liter.kz
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