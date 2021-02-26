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Как две капли воды: двойник президента Кыргызстана оказался казахом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:55
Как две капли воды: двойник президента Кыргызстана оказался казахом
Коллаж ИА «NewTimes.kz»
Казахстанец получил неожиданную славу в Кыргызстане - его внешнее сходство с президентом Садыром Жапаровым удивляет местных жителей.

Кыргызстанцы в соцсетях обсуждают фото, на котором изображен мужчин, как две капли воды похожий на президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Оказалось, на снимке гражданин Казахстана Аскар Байдилда - медик, проживающий сейчас в Бишкеке.

По его признанию, внешнее сходство с Жапаровым отмечают не только близкие люди, но и совершенно посторонние люди могут задать вопрос: а не родственник ли он президенту?

Как две капли воды: двойник президента Кыргызстана оказался казахом

Аскар Байдилда

"Когда я приехал в Кыргызстан, чтобы учиться в Медакадемии, мне говорили, что есть такой политик и я очень на него похож. Когда он стал президентом, на меня начали удивленно смотреть на улице, в общественных местах. В таких случаях мне становится неудобно, осматриваю себя: может, что-то не так с внешним видом? Некоторые люди, не вытерпев, спрашивают, не являюсь ли я родственником Жапарова", - рассказал Байдилда Sputnik Кыргызстан.

Аскар Байдилда родился и вырос в Таразе, за высшим образованием поехал в соседнюю страну.

"Да, я казах и гражданин Казахстана. Родился и вырос в Таразе (Жамбылская область). Здесь поступил в медицинский вуз. Однокурсники тоже сравнивали меня с Жапаровым, но сам я аполитичен, никого из политиков не знаю и долго не обращал внимания на происходящее. Позже начал узнавать о Жапарове из интернета. Однажды, когда я гулял в парке, на меня, не отводя глаз, смотрел один байке. Ходил мимо туда-сюда и поглядывал… Потом подошел и спросил: "Эй, парень, ты не родственник Садыра Жапарова?". Я ответил отрицательно, а мужчина сказал: "Больно уж похож", - поделился Аскар.

Как две капли воды: двойник президента Кыргызстана оказался казахом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Невероятную схожесть его с лидером Кыргызстана кыргызстанцы активно обсуждали в Сети, когда появился фотоколлаж с их снимками. Оказалось, что его сделала младшая сестра Аскара, а позже отправила девушке, которая считается активной пользовательницей соцсетей. Она опубликовала фото в Instagram, так оно и стало вирусным.

"Слышал, что первая леди Кыргызстана тоже сказала, что я похож на ее супруга, когда увидела снимок", - отметил Аскар Байдилда.
После окончания медвуза мужчина решил остаться в Кыргызстане. Здесь он оказывает услуги лечебного массажа, среди его пациентов и взрослые, и дети.

"Я отучился шесть лет. После проходил врачебную практику на родине, работал в ортопедическом центре. Затем вернулся в Бишкек и сейчас делаю медицинский массаж детям. По специальности я невропатолог, но в ортопедическом центре обучился массажу. Мне нравится моя работа, поскольку таких центров в Бишкеке мало. Планирую открыть собственный", - признался он.

По словам 28-летнего медика, его родители всю жизнь работали на государственной службе в Казахстане, сейчас они на пенсии. Год назад он женился.


Источник: sputnik.kz
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