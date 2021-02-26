Увеличат ли в Казахстане срок службы в армии

В Генеральном штабе Вооруженных сил рассказали, планируют ли увеличить время прохождения срочной службы в армии, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Министерство обороны не возражало бы против увеличения срока службы. Мы этот вопрос прорабатывали и изучали. Это было бы полезно, позволило бы повысить качество подготовки, дать больше знаний. Сейчас сложная техника, на ее изучение и освоение требуется определенное количество времени.



Но если проводить увеличение службы в пределах сегодняшней подтвержденной штатной численности ВС, то это приведет к уменьшению самого призыва. К примеру, ежегодно мы призываем порядка 35 тысяч молодых людей, включая Нацгвардию, Погранслужбу, МЧС. В итоге через срочную службу проходит более 100 тысяч человек. Если же мы увеличим срок службы, к примеру, до полутора лет, то за эти три года отслужит только 70 тысяч человек. Это нецелесообразно, так как необходимо постоянно пополнять военно-обученный резерв", - рассказал на брифинге СЦК начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС Сакен Жусупов.



По его словам, если просто увеличить срок службы, тогда придется увеличивать и численность военнослужащих срочной службы.



"Сегодня при 12-месячной службе в ВС, Погранслужбе, Нацгвардии служат два призыва, это 35 тысяч человек ежегодно. При 18 месяцах это будет три призыва. То есть по 35 тысяч, на 50 процентов больше. Это тоже нецелесообразно. Армия должна быть не только многочисленной, но и должна быть боеспособной и компактной, чтобы не ложиться тяжелым бременем на бюджет", - пояснил он.



Жусупов отметил, что сейчас принята оптимальная пропорция комплектования - 70 процентов контрактников и 30 процентов срочников.



"Самые сложные задачи, опасные задачи выполняют контрактники - профессионалы, которые не один год прослужили на своих должностях, владеют сложной техникой, занимаются обслуживанием и подготовкой к ее боевому применению. Они качественно подходят к этим вопросам, у них техника реже выходит из строя, поэтому содержание такого количества военнослужащих по контракту экономически вполне оправданно", - заключил он.



Жусупов добавил, что военнослужащие срочной службы успевают получить основные навыки по воинской службе, обучаются действиям в боевой обстановке, стрелять, водить боевые машины, укрепляются физически и морально. После увольнения в запас они переходят в категорию военно-обученного резерва.



С 1 марта в Казахстане начнется весенний призыв граждан на срочную воинскую службу. Проведение весенней призывной кампании планируется завершить до 1 июля 2021 года. Ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 13,5 тысячи военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для предоставления отсрочки или освобождения от призыва.