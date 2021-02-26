АЭС: Россия пытается загнать Казахстан в кредитную кабалу?

РФ все настойчивее предлагает построить в нашей стране атомную электростанциюЭтот вопрос поднимается российской стороной еще с 90-ых годов. Даже Владимир Путин напрямую предлагал Касым-Жомарту Токаеву построить у нас АЭС по их технологиям. Недавно тему вновь подняли. На этот раз – посол России в Казахстане Алексей Бородавкин. В одном из интервью он сообщил, что госкорпорация «Росатом» готова взяться за большую стройку. Нужна ли нам эта станция, грозит ли нам дефицит электроэнергии в будущем и почему Россия так заинтересована в этом вопросе, выяснял корреспондент Azattyq Rýhy.Идея строительства АЭС в Казахстане впервые прозвучала еще в 1997 году. Инициаторы утверждали, что ее возведут в поселке Улкен Алматинской области. Окончательного решения тогда не приняли.Разговоры о станции возобновились в 2000-ых годах. На этот раз предлагали разместить ее в Актау, где с 1973 по 1999 уже работала АЭС. Но тогда снова решения не приняли. В 2016 году власти объявили, что строить ее в Казахстане не будут по крайней мере в ближайшие 7 лет из-за профицита электричества.В 2019 году Путин вновь вышел с предложением. В Минэнерго на это сообщили, что предварительно ее построят в поселке Улкен. Казахстанцы не на шутку встревожились и тогда Токаев пообещал, что «без учета мнения населения решение о строительстве АЭС принято не будет».Население у нас действительно относится к этой теме с большой опаской, чего не сказать о специалистах, имеющих отношение к энергетике. К примеру, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Тепловые энергетические установки» Алматинского университета энергетики и связи Андрей Кибарин считает, что атомная энергетика – это, в принципе, перспектива человечества, поскольку данный природный ресурс имеет достаточно большие объемы и в будущем, когда не будет органического топлива, атомная энергетика будет еще достаточно долго работать.«Технологии сегодня уже изменились. Сейчас есть не только экономичные, но и очень надежные ядерные, энергетические установки – реакторы с большим запасом прочности. Помимо прочего, Россия является ядерной державой и способна производить атомные реакторы, АЭС. Они делают это успешно у себя и за пределами своей страны, в том числе и в Европе. Если говорить о водо-водяных реакторах, то в той же Чехии установлены две крупные станции, которые являются по сути дела одними из основных с точки зрения производства электрической энергии», – считает Андрей Кибарин.По его мнению, у Казахстана к 2030-2040 годам возникнет потребность в атомной энергетике, потому как за счет традиционной энергетики и возобновляемых источников энергии страна не сможет обеспечить баланс регулирования, замещения, резервирования электрических мощностей.Экономист Петр Своик тоже выступает за станцию. Но довод у него совершенно другой – не отстать от соседей.«Развиваться ли отдельно казахстанской энергосистеме, при том, что она была и остается во всех смыслах частью бывшей общесоюзной? СССР нет, а энергетика союза вся в наличии. Остались не только физические связи – провода, но и перетоки. Казахстанская энергетика каждый день по несколько раз активнейшим образом взаимодействует с российской и среднеазиатской энергетикой. В этом плане Казахстан – середина между крупнейшей энергосистемой самой России и крупнейшей в мире энергосистемой Среднее Азии. В России атомная энергетика есть, в Средней Азии пока нет, но будет. Братья-узбеки уже строят у себя базовую АЭС. В этом случае Казахстан будет некой зоной технологичного отставания», – поясняет Своик.Абсолютно противоположное мнение у его коллеги – экономиста, экс-главы KEGOC. Асет Наурызбаев считает, что с точки зрения потребности энергосистемы атомная электростанция – это огромная головная боль. И проблемы возникнут не только на этапе строительства, но и во время эксплуатации. Платить за каждый просчет будут, разумеется, потребители.«Атомные блоки очень большие, их плановый или аварийный вывод из работы очень проблемный. Резервирование 1200 мегаватт непонятно, у нас не такие плотные сети, чтобы мы со всего Казахстана могли подтягивать к станции. Будут страшные проблемы по резервированию. Ну, и, поскольку станция не сможет это регулировать, она будет создавать нам проблемы и в ночное время. Ночью некуда будет девать электроэнергию и непонятно, что станция будет делать», – подчеркнул экономист.По его словам, экономически проект совсем невыгоден. Последние 10 лет энергия от возобновляемых источников только дешевела, а от атомной только дорожала. Сейчас атомная электроэнергия самая дорогая. Потому эксперт подозревает, что вопрос строительства отнюдь не экономический, а политический. Россия, по его словам, хочет строить у нас инфраструктуру, преследуя политические цели.«Думаю, что Россия здесь преследует не экономические, а политические цели, потому что АЭС – это охрана, специальные войска вокруг нее, поставка ядерных материалов. Нам разводить всю эту инфраструктуру смысла нет, потому что возникают дополнительные государственные затраты, связанные с контролем, перемещением материалов.Нам эта история абсолютно невыгодна, бессмысленна и наводит на подозрения. Понятно, что если станция будет стоить несколько миллиардов долларов, то откаты от этой станции будут составлять несколько сотен миллионов долларов. В этом смысле это, конечно, лакомый кусочек. Поэтому наша задача как потребителей – не давать построить станцию, потому что за нее платить будем мы из своего кармана, не дать украсть деньги, не дать реализовать проект, за который мы будем рассчитываться с Россией десятки лет», – заключил Асет Наурызбаев.В настоящее время «Росатом», согласно данным, представленным на официальном сайте, ведет строительство девяти АЭС за рубежом, в том числе сразу двух в Китае. Не секрет, что именно КНР становится наиболее очевидным стратегическим партнером России в условиях перманентного противостояния Западу. В особенности на фоне «санкционной эскалации».Строить или нет – вопрос открытый. Но так или иначе Россия на рынке – не монополист. Те же эксперты, опрошенные нами, указывают на Францию в качестве возможного партнера в реализации большого проекта.