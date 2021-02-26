Сотрудница перевела со счёта «Казахалтына» 1,5 млрд тенге и пропала вместе с деньгами

Громкое дело расследуют в Акмолинской области. 23 февраля представители АО ГМК “Казахалтын” обратились в полицию и заявили о том, что одна из их сотрудниц перевела со счета компании более 1,5 млрд тенге, после чего исчезла. В настоящее время ее разыскивают несколько ведомств. Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции региона, передает Toppress.kz со ссылкой на Nur.kz.Полиция, сотрудники КНБ, спасатели и борцы с финансовыми преступлениями поставлены в известность о розыске двух жителей Степногорска.В разосланной по Казахстану ориентировке говорится, что 22 февраля 37-летняя сотрудница финансового отдела АО ГМК “Казахалтын” перечислила 1 миллиард 533 миллиона тенге и пропала.Заявление в полицию поступило на следующий день. Вместе с работницей ищут мужчину, который в 2007 году был осужден за дезертирство.Дело зарегистрировано в ЕРДР по ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемых, – пояснили в департаменте полиции Акмолинской области.