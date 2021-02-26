За что именно задержали вице-министра культуры и спорта Сакена Мусайбекова

Об этом сообщили в Антикоррупционной службе



Агентством РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службой) начато досудебное расследование в отношении вице-министра культуры и спорта РК Сакена Мусайбекова, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«Он подозревается в получении взятки от учредителя юридического лица за лоббирование интересов в сфере букмекерской деятельности и общее покровительство. С санкции суда взяткополучатель и взяткодатель заключены под стражу. Иная информация в интересах следствия не разглашается», – говорится в сообщении.



Напомним, ранее на Telegram-канале Ербола Едилова появилась появилась информация о задержании вице-министра культуры и спорта РК Сакена Мусайбекова.



«По информации некоторых источников Антикоррупционной службой по подозрению в совершении коррупционного преступления задержан вице-министр культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков. Его сняли с рейса Нур-Султан – Дубай. Другие источники сообщают, что он приказом от 19 февраля с 22 февраля по 5 марта 2021 года официально в трудовом отпуске», – написал Ербол Едилов в мессенджере.



Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК в комментарии казахстанским СМИ, Сакен Мусайбеков находится в отпуске с 22 февраля по 5 марта, при этом отпуск им был оформлен 19 февраля.



Сакен Жунусбекович Мусайбеков родился 15 октября 1967 года в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина (1991), горный инженер; Казахскую государственную академию управления (1996), экономист-международник.



Трудовая деятельность: рабочий кооператива «Универсал» (1990-1991); ведущий инженер МП «Куралай» (1991-1992); ведущий специалист по маркетингу Алма-Атинской межотраслевой интерассоциации делового сотрудничества «Алма» (1992-01.1993); коммерческий директор торгово-коммерческой фирмы «Алма» (01.1993-10.1993); менеджер, заместитель генерального директора фирмы «Раимбек» (10.1993-05.1995); ведущий специалист, главный специалист сектора многосторонней помощи Управления координации внешней помощи Комитета по использованию иностранного капитала при кабинете министров РК (05.1995-08.1995); главный специалист сектора мобилизационной, специальных работ и контроля Управления организации работы аппарата Комитета по использованию иностранного капитала при кабинете министров РК (08.1995-02.1996); помощник председателя Мажилиса Парламента РК (02.1996-01.2000); советник министра государственных доходов РК (01.2000-03.2000).



Исполняющий обязанности директора Административного департамента Министерства финансов РК (03.2000-06.2000); директор Административного департамента Министерства финансов РК (06.2000-2001); заместитель генерального директора РГП «Казахавтодор» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК (2001-08.2003); начальник отдела контроля реализации программ Управления методологии и совершенствования управления государственной собственностью Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК; советник министра – руководитель аппарата Министерства финансов РК (08.2003-02.2004); руководитель аппарата Министерства финансов РК (02.2004-06.2004); вице-министр транспорта и коммуникаций РК (06.2004-2005).



Руководитель аппарата Министерства финансов РК (2005-03.2008); управляющий директор АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (03.2008-11.2008); управляющий директор – руководитель аппарата АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (11.2008-11.2012); генеральный директор ОЮЛ в ФА «Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта» (11.2012-02.2015); вице-министр культуры и спорта РК (02.2015-29.01.2019); генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан (29.01.2019, переизбран с 02.2020-05.2020).



Сакен Мусайбеков занимает должность вице-министра культуры и спорта РК с мая 2020 года.