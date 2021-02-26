Почему бензин подорожал на казахстанских заправках?

Если раньше автолюбители заправлялись по 150 тенге за литр марки АИ-92, то сейчас – по 160 тенге. В среднем по Казахстану, это порядка 7 тенге.
По мнению экспертов, причин несколько – это восстановление спроса после снятия карантинных мер и рост котировок на мировых товарных рынках. Последний фактор еще больше усугубил разницу между экспортной ценой на топливо и внутренней. Если раньше скидка недропользователей при реализации топлива отечественным НПЗ составляла 40-50 долларов за тонну, то сейчас дисконт взлетел до 80 - 130 долларов за тонну.
"Мы полагаем, что нужно прийти к балансу между недропользователем, государством и потребителем. Это лишь малая часть, которая позволяет улучшить экономику недропользователя. Цена бензина еще будет расти. Для нас оптимальная цена, мы видим, это 170-175 тенге за АИ-92 на стелле", — сказал Ерлан Жаукин, эксперт рынка нефтепродуктов.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz