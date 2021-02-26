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Почему бензин подорожал на казахстанских заправках?

Просмотров:267 Опубликовано: Сегодня, 18:08
Почему бензин подорожал на казахстанских заправках?
Фото из открытых источников
Если раньше автолюбители заправлялись по 150 тенге за литр марки АИ-92, то сейчас – по 160 тенге. В среднем по Казахстану, это порядка 7 тенге.

По мнению экспертов, причин несколько – это восстановление спроса после снятия карантинных мер и рост котировок на мировых товарных рынках. Последний фактор еще больше усугубил разницу между экспортной ценой на топливо и внутренней. Если раньше скидка недропользователей при реализации топлива отечественным НПЗ составляла 40-50 долларов за тонну, то сейчас дисконт взлетел до 80 - 130 долларов за тонну.

"Мы полагаем, что нужно прийти к балансу между недропользователем, государством и потребителем. Это лишь малая часть, которая позволяет улучшить экономику недропользователя. Цена бензина еще будет расти. Для нас оптимальная цена, мы видим, это 170-175 тенге за АИ-92 на стелле", — сказал Ерлан Жаукин, эксперт рынка нефтепродуктов.


Источник: atamekenbusiness
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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
 Куато (Посетители) Сегодня, 18:17
Как уже достали с повышениями цен на всё!
Конченые барыги!
 
 

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