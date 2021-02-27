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Новый праздник предложили учредить в Казахстане

Просмотров:622 Опубликовано: Сегодня, 11:29
Новый праздник предложили учредить в Казахстане
Фото из открытых источников
В Казахстане предложили официально учредить новую дату.

С данным предложением выступило общественное объединение «Казахстанский союз спортсменов». Предложено официально учредить День спортивного тренера,

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Источник: https://4news.kz/novyj-prazdnik-predlozhili-uchredit-v-kazahstane/

«У нас в стране отмечается много профессиональных праздников: День учителя, День энергетика, День финансиста, но, к сожалению, в этом календаре до сих пор нет Дня спортивного тренера. Выступая от лица спортивного сообщества, мы предлагаем официально включить День спортивного тренера в профессиональный календарь праздников страны», — цитирует пресс-служба председателя союза Азамата Карлыгашева.

В пресс-службе организации отметили, что на данный момент праздник неофициально отмечается 30 октября, однако союз выступает с предложением отмечать День тренера 7 апреля – в день рождения выдающегося атлета Кажымукана Мунайтпасова.

«7 апреля 2021 года в стране будет отмечаться 150-летие великого спортсмена. Мы считаем правильным отмечать День спортивного тренера именно в эту дату», — отметил Азамат Карлыгашев.

С поддержкой этой инициативы выступили ветераны казахстанского спорта.

«У нас много заслуженных тренеров. Их заслуги тяжело переоценить: многие из них воспитали мировых чемпионов, которые прославили и прославляют нашу страну на весь мир. При всем этом тренеры не имеют своего профессионального праздника», — высказался пятикратный чемпион СССР по боксу, почетный член Казахстанского союза спортсменов Болат Темиров.

Этого же мнения придерживается заслуженный деятель спорта Республики Казахстан Садык Мустафаев.

«В Казахстане у тренеров нет никаких привилегий. Зачастую они остаются в тени своих учеников. Конечно, нужно уделить им больше внимания на государственном уровне», — сказал Садык Мустафаев.

Сообщается, что на данный момент Казахстанский союз спортсменов отправил письма с предложениями в Администрацию Президента и Министерство культуры и спорта. Официальный ответ ведомств Союз пообещал предоставить позже.


Источник: alau.kz
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