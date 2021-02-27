Сроки регистрации авто, ввезённых казахстанцами из Армении, продлены

Постановление правительства Казахстана принято 27 февраля



Срок регистрации автомобилей, ввезенных казахстанцами из Армении, продлен на год - до 1 марта 2022 года. Об этом сообщает портал Polisia.kz.



В настоящее время на учет в Казахстане поставлено более 20 тыс. автомобилей, соответствующих условиям регистрации.



Отмечается, что возникли проблемы вывоза автотранспорта обратно в Армению из-за ограничений пересечения госграницы, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией и карантинными ограничениями. Некоторые автовладельцы, также по причинам карантина, не смогли своевременно провести испытания переоборудованных автомобилей в аккредитованных лабораториях, которые функционируют не в каждом регионе.