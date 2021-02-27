Пособия на рождение, многодетным и АСП: Как будут оказывать соцподдержку казахстанцам в 2021 году

В 2020 году на социальную поддержку материнства и детства в Казахстане направлено более 635 млрд тенге. А в этом же году финансирование на соцподдержку семей с детьми увеличено более чем на 120 млрд тенге, передает МИА «Казинформ».



Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, в рамках социальной поддержки семей с детьми с января по декабрь 2020 года из республиканского бюджета, а также из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) оказана государственная поддержка на общую сумму 635,3 млрд тенге.



В ведомстве привели данные. Так, единовременное пособие на рождение ребенка в прошлом году получили 430,7 тысяч человек на общую сумму 52,3 млрд тенге.



Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года в 2020 году получили в среднем 120,9 тысяч человек на сумму 31,7 млрд тенге. Ежемесячным пособием многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени в среднем было охвачено 232,3 тыс. женщин на общую сумму 49,1 млрд тенге.



«Пособие многодетным семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей, в 2020 году получили 428 290 тысяч семей на общую сумму 236,2 млрд тенге.



В 2020 году ежемесячное пособие лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, получили 89,5 тыс. человек на сумму 49,6 млрд тенге. Ежемесячное пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства старше 18 лет получили 14,5 тыс. человек, им выплачено 8 млрд тенге», - сообщили в Минтруда.



Чтобы будущая мама полноценно могла подготовиться к родам с 2008 года за счет средств ГФСС работающим женщинам, являющимся участниками системы обязательного социального страхования, осуществляется единовременная выплата по беременности и родам. В 2020 году ее получили 203,1 тыс. человек на общую сумму 96,4 млрд тенге.



«После рождения ребенка из ГФСС также производятся ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1 года. По итогам 2020 года их получили 501,6 тыс. человек на общую сумму 106,4 млрд тенге.



Кроме того, с 2014 года было введено субсидирование обязательных пенсионных взносов для работающих женщин в период их нахождения в отпусках по уходу за детьми до 1 года, способствующее увеличению их пенсионных накоплений, достижению адекватного уровня пенсионного обеспечения», - пояснили в министерстве.



В 2020 году из республиканского бюджета на индивидуальные пенсионные счета 87 275 получателей социальной выплаты по уходу за ребенком до 1 года из ГФСС было перечислено 5,7 млрд тенге.



Между тем, в 2021 году финансирование на социальную поддержку семей с детьми в Казахстане увеличено более чем на 120 млрд тенге по сравнению с прошлым годом.



«Ежегодно в стране рождается более 400 тысяч детей. Для поддержки материнства и детства предусмотрен ряд социальных выплат из республиканского бюджета и Государственного фонда социального страхования. В 2020 году порядка 1,9 млн человек по 8-ми видам пособий и выплат, направленных на поддержку семей с детьми, получили в целом 635,3 млрд тенге, что на 71% превысило сумму выплат за 2019 год.



На 2021 год на эти цели предусмотрено 755,4 млрд тенге, в том числе 501,7 млрд тенге из бюджета и 253,7 млрд тенге из ГФСС», – прокомментировал министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов.



По сообщению главы Минтруда, для оказания помощи по трудоустройству, обучению и другим вопросам, был открыт 31 центр поддержки семьи во всех регионах страны.



Стоит отметить, что на оказание адресной социальной помощи (АСП) малообеспеченным гражданам в 2021 году предусмотрено 122,8 млрд тенге. Соцпомощь назначается ежеквартально, усилены требования к трудоспособным получателям АСП и институт участковых комиссий, детям из малообеспеченных семей предоставляется гарантированный социальный пакет (ГСП).



«По итогам 2020 года численность получателей АСП составила порядка 936 тысяч человек из 184 тысяч семей, в том числе 600 тысяч детей (64%), 73,5 тысячи многодетных семей. На реализацию АСП (с учетом предоставления ГСП) в 2020 году было затрачено 88,2 млрд тенге. На 2021 предусмотрено 122,8 млрд тенге, из которых 96,3 млрд тенге из республиканского бюджета и 26,5 млрд тенге из местных бюджетов», - приводит данные министр труда и социальной защиты населения.



В рамках предоставления ГСП в 2020 году более 218 тысяч детей дошкольного возраста обеспечены продуктовыми наборами (ежемесячно) и гигиеническими средствами (ежеквартально). 217 тысяч детей школьного возраста в период обучения были обеспечены бесплатным питанием и льготным проездом, а перед началом учебного года получили школьные принадлежности и форму.



Напомним, из республиканского бюджета выплачиваются: единовременное пособие на рождение ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1 года; ежемесячное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күмісалқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени; государственное пособие по многодетности; ежемесячное пособие лицам, воспитывающим ребенка-инвалида; ежемесячное пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства старше 18 лет.



Для работающих женщин, являющихся участниками системы обязательного социального страхования, из ГФСС выплачиваются: единовременная выплата по беременности и родам и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1 года. Кроме того, работающим женщинам в период их нахождения в отпусках по уходу за детьми до 1 года осуществляется субсидирование обязательных пенсионных взносов.