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Главная правозащитница ООН высказалась о соблюдении прав человека в Казахстане

Просмотров:433 Опубликовано: Сегодня, 16:40
Главная правозащитница ООН высказалась о соблюдении прав человека в Казахстане
Фото: ООН/А.Тарди
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с обзором ситуации в мире и прокомментировала действия казахстанских властей, передает ИА «NewTimes.kz».

Мишель Бачелет прокомментировала положение в области прав человека во множестве стран и регионов на разных континентах. По ее словам, в Казахстане поводом для тревоги стали административные наказания неправительственных организаций.

Главная правозащитница ООН отметила, что решения о приостановке их деятельности уже отменены, тем не менее, наказание за предположительно неточное оформление документов об иностранном финансировании, похоже, было «чрезмерным и имело цель помешать работе НПО».

«Я призываю власти пересмотреть национальное законодательство и устранить слишком обширные требования к отчетности, которые негативно влияют на реализацию права на ассоциации», – заявила Бачелет.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 18:33
В чужой монастырь со своим уставом

Жить нужно непременно хорошо
 
-3
  • kz1990
  • Сергей Владимиров
  • Pankration and MMA
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЁмоЁ
  • Кинст
 elek (Посетители) Сегодня, 16:44
«Я призываю власти пересмотреть национальное законодательство и устранить слишком обширные требования

Ну да, начинается. Сначала призывать, потом указывать. У себя разберитесь.
 
 

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