Главная правозащитница ООН высказалась о соблюдении прав человека в Казахстане

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с обзором ситуации в мире и прокомментировала действия казахстанских властей, передает ИА «NewTimes.kz».



Мишель Бачелет прокомментировала положение в области прав человека во множестве стран и регионов на разных континентах. По ее словам, в Казахстане поводом для тревоги стали административные наказания неправительственных организаций.



Главная правозащитница ООН отметила, что решения о приостановке их деятельности уже отменены, тем не менее, наказание за предположительно неточное оформление документов об иностранном финансировании, похоже, было «чрезмерным и имело цель помешать работе НПО».



«Я призываю власти пересмотреть национальное законодательство и устранить слишком обширные требования к отчетности, которые негативно влияют на реализацию права на ассоциации», – заявила Бачелет.