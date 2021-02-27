Главная правозащитница ООН высказалась о соблюдении прав человека в Казахстане

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с обзором ситуации в мире и прокомментировала действия казахстанских властей, передает ИА «NewTimes.kz».
Мишель Бачелет прокомментировала положение в области прав человека во множестве стран и регионов на разных континентах. По ее словам, в Казахстане поводом для тревоги стали административные наказания неправительственных организаций.
Главная правозащитница ООН отметила, что решения о приостановке их деятельности уже отменены, тем не менее, наказание за предположительно неточное оформление документов об иностранном финансировании, похоже, было «чрезмерным и имело цель помешать работе НПО».
«Я призываю власти пересмотреть национальное законодательство и устранить слишком обширные требования к отчетности, которые негативно влияют на реализацию права на ассоциации», – заявила Бачелет.
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